Sau khi cùng thất bại ở các trận đấu ngày 13/6, cả Lâm Đồng và Trường Giang Gia Định đều hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng để hiện thực hóa mục tiêu thăng hạng. Chính vì vậy, hai đội nhập cuộc với quyết tâm rất cao.

Hiệp 1 hai đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có bàn thắng. Bước sang hiệp hai, thế trận diễn ra khá cân bằng khi hai đội liên tục ăn miếng trả miếng. Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 83 khi thủ môn Anh Trí của Trường Giang Gia Định bắt bóng không dính sau một pha bóng bổng, khiến khán giả trên sân có phen thót tim. Dẫu vậy, người gác đền này đã kịp thời khống chế lại bóng trước khi các cầu thủ Lâm Đồng ập vào dứt điểm.

Lâm Đồng lên hạng Nhất mùa giải tới. Ảnh: VFF

Không có bàn thắng nào được ghi sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trên chấm 11m cân não, Lâm Đồng giành chiến thắng chung cuộc 4-3.

Như vậy, khép lại giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026, ba đội giành quyền thăng hạng lên giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27 gồm Trẻ Hà Nội, Huế và Lâm Đồng. Trong đó, Trẻ Hà Nội và Huế được công nhận Đồng hạng Nhất, còn Lâm Đồng giành vị trí Đồng hạng Ba cùng suất thăng hạng cuối cùng sau chiến thắng nghẹt thở trước Trường Giang Gia Định.

Kết quả chung cuộc giải hạng Nhì quốc gia 2026:

– Đồng hạng Nhất: Huế, Trẻ Hà Nội

– Được lên thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia 2026/27: Huế, Trẻ Hà Nội, Lâm Đồng

– Xuống thi đấu tại giải bóng đá hạng Ba quốc gia mùa giải 2027: Trẻ Phù Đổng và Mê Kông Cần Thơ.