‘Mô hình nhà ở xã hội kiểu mẫu’

Dự án khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Bình Tân triển khai với quy mô 31,2 ha gồm 20 khối nhà chung cư. Tổng vốn đầu tư khoảng 5000 tỷ đồng.

Nghi thức nhấn nút khởi động khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II

Các công trình hạ tầng xã hội gồm: 3 trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở, 1 phòng khám đa khoa, 1 nhà văn hóa, sân tập thể dục thể thao và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đến nay, Chủ đầu tư đã khởi công lô B2 (4.354,5 m2) gồm 01 tầng hầm, 09 tầng nổi với tổng diện tích sàn xây dựng là 21.390 m2, quy mô 280 căn hộ. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư cũng công bố thi công hạ tầng khu vực quanh chung cư B2 (đường giao thông, điện, cấp thoát nước,…), với tổng vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 108 tỷ đồng.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Công ty Cổ phần Bình Tân cho biết: “Chúng tôi nhận thức rằng, sự phát triển bền vững của khu công nghiệp không chỉ đến từ hạ tầng hiện đại hay số lượng dự án thu hút được, mà còn từ chất lượng đời sống của người lao động - trực tiếp góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp và địa phương.

Với định hướng đó, dự án Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II được hình thành không chỉ để cung cấp chỗ ở cho công nhân, mà còn để trở thành một khu nhà ở xã hội kiểu mẫu, với hạ tầng đồng bộ, không gian sống hiện đại, tiện nghi cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn sống văn minh, xanh và bền vững”.

Chủ đầu tư và đối tác thực hiện dự án khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II trao hỗ trợ chương trình “Mái ấm Công đoàn” và “Tiếp sức đến trường”

Đặc biệt, bên cạnh việc phục vụ chỗ ở cho công nhân KCN Hàm Kiệm II và các khu công nghiệp lân cận, dự án còn hướng đến các nhóm đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở. Nhờ đó, không chỉ công nhân, mà cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hộ gia đình thu nhập thấp… cũng có cơ hội an cư trong một không gian sống chất lượng cao.

“Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một khu đô thị công nhân và nhà ở xã hội kiểu mẫu, trở thành hình mẫu về quy hoạch và chất lượng sống của cả nước”, bà đại diện Công ty Cổ phần Bình Tân cho biết thêm.

Thu hút nhân lực và đầu tư

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là chính sách an sinh xã hội, mang tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với đời sống người dân, đời sống của công nhân, người lao động có thu nhập thấp. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự quyết tâm của chủ đầu tư đồng hành cùng tỉnh Lâm Đồng thực hiện mục tiêu này.

Ông Hải tin tưởng khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm áp lực hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và nguồn lao động chất lượng về đầu tư, làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các sở ngành của tỉnh hỗ trợ chủ đầu tư nhanh chóng thực hiện các hồ sơ thủ tục có liên quan, đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Phía Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án sớm đưa dự án đi vào hoạt động đảm bảo điều kiện phục vụ tốt khu công nghiệp.

V.Linh