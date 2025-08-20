Công dân thắc mắc, thông tin như trên có đúng không? Khu vực gia đình đang ở có phải xin giấy phép xây dựng và yêu cầu phải có bản vẽ khi xây nhà dưới 3 tầng không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Xây dựng dẫn quy định tại điểm i khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Theo đó, các trường hợp thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng gồm: công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và nằm ngoài khu vực có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt.

Ngoài ra, còn có công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

Trên cơ sở quy định, Bộ đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về cấp giấy phép xây dựng tại địa phương để hướng dẫn.