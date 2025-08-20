Công dân ở xã Phúc Lộc (Hà Nội) cho rằng, khu vực này không yêu cầu có giấy phép và bản vẽ khi xây dựng nhà. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, mọi trường hợp xây dựng nhà ở, bất kể bao nhiêu tầng, đều phải có giấy phép và bản vẽ thiết kế.
Công dân thắc mắc, thông tin như trên có đúng không? Khu vực gia đình đang ở có phải xin giấy phép xây dựng và yêu cầu phải có bản vẽ khi xây nhà dưới 3 tầng không?
Trả lời vấn đề trên, Bộ Xây dựng dẫn quy định tại điểm i khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.
Theo đó, các trường hợp thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng gồm: công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và nằm ngoài khu vực có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt.
Ngoài ra, còn có công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.
Trên cơ sở quy định, Bộ đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về cấp giấy phép xây dựng tại địa phương để hướng dẫn.
Thủ tướng: Nghiên cứu mở rộng thí điểm miễn giấy phép xây dựng
Mới đây, trong công điện 133 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2025, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng cùng TPHCM và Hà Nội tổng kết, đánh giá việc thí điểm miễn giấy phép xây dựng với người dân tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500.
Bộ Xây dựng cần nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng miễn thủ tục này, báo cáo Chính phủ trong quý IV.
Chủ trương miễn giấy phép xây dựng với dự án có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thuộc khu thiết kế đô thị được đưa ra trong công điện ngày 29/5 của Thủ tướng.
Đầu tháng 8, Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là cấp phép.
Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố danh mục 112 dự án trên địa bàn, trước khi sáp nhập, đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, nhưng vẫn phải đảm bảo các quy định thủ tục pháp lý về đất đai và quy hoạch kiến trúc liên quan.