4 trụ cột then chốt để bứt phá

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 3469/QĐ-UBND (ngày 13/7/2026) về kế hoạch thi đua tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tăng 10-10,5%/năm; đến năm 2030 phấn đấu GRDP bình quân đầu người khoảng 8.000 USD, năng suất lao động tăng 6,5-7,5%/năm và tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35-40% GRDP.

Một góc Đà Lạt nhìn trên cao, nơi thường có đông du khách đến Lâm Đồng. Ảnh: Song Anh

Địa phương xác định cải cách thể chế, hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số và kinh tế xanh là 4 trụ cột then chốt để bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động ở Nam Tây Nguyên.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Lâm Đồng hướng đến nâng chất lượng sống và bảo đảm an sinh xã hội. Tỉnh đặt mục tiêu HDI khoảng 0,75, tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi, trong đó có tối thiểu 68 năm sống khỏe mạnh; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%; và cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều mới.

Ở trụ cột môi trường, tỉnh nhấn mạnh phát triển bền vững. Theo kế hoạch, Lâm Đồng phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng trên 46,2%, và khoảng 98% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường.

Hồng treo gió ở Lâm Đồng

Cải cách thể chế mở đường cho tăng trưởng “2 con số”

Để hiện thực mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, Lâm Đồng xác định cải cách thể chế, cải cách hành chính là khâu đột phá đầu tiên. Tỉnh yêu cầu rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục rườm rà, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời xóa cơ chế “xin - cho” để tạo môi trường đầu tư thông thoáng.

Cùng với đó, phương thức quản lý chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; phong trào thi đua gắn với phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, rõ thiết bị), đề cao vai trò người đứng đầu để hạn chế đùn đẩy, né tránh, chậm trễ. Lâm Đồng cũng triển khai theo phương châm “Gần dân hơn - Sát cơ sở hơn - Phục vụ tốt hơn - Hiệu quả cao hơn” và “Nghe dân nói - Nói dân hiểu - Làm dân tin”, bảo đảm đi từ khẩu hiệu đến kết quả cụ thể.

Tỉnh đồng thời tập trung hạ tầng chiến lược, đặc biệt là giao thông liên kết vùng với các dự án trọng điểm như cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành, cùng định hướng nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương, Phan Thiết và phát triển logistics Đức Trọng để giảm chi phí vận chuyển, khơi thông luồng hàng.

Vùng trồng sầu riêng ở tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh hạ tầng, Lâm Đồng nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh, ưu tiên dự án công nghệ cao có sức lan tỏa nhưng phải bảo đảm yêu cầu môi trường.

Phong trào được chia 2 giai đoạn: 2026-2028 tập trung triển khai đồng bộ, sơ kết rút kinh nghiệm; 2029-2030 tăng tốc tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thành mục tiêu và tổng kết cuối năm 2030 nhằm bảo đảm triển khai bài bản, tránh hình thức, gắn chỉ tiêu với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Song Anh