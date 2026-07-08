Doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch

Sáng 8/7, tại hội thảo "Tăng trưởng 2 con số - Động lực từ doanh nghiệp" do Báo Nhân Dân phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, các doanh nghiệp, chuyên gia đã đề xuất các giải pháp cải cách nhằm khơi thông nguồn lực phát triển.

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Công ty CP Công nghệ thế hệ mới Hanel PT, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, cho biết một trong những khó khăn của nhiều doanh nghiệp công nghệ là thiếu hụt lao động.

Theo bà, có doanh nghiệp từng tìm hiểu khả năng đưa lao động từ châu Phi sang Việt Nam nhưng quy định hiện hành chủ yếu cho phép tiếp nhận lao động kỹ thuật, chưa có cơ chế rõ ràng với lao động phổ thông.

“Nhiều quốc gia, như Nhật Bản trước đây, khi thiếu lao động đã triển khai chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài. Việt Nam cũng cần nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp về vấn đề này. Bởi trong bối cảnh doanh nghiệp chưa thể tự động hóa hoàn toàn, thiếu lao động sẽ là một điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tăng trưởng”, bà Trang nói.

Bà cũng cho rằng một rào cản khác nằm ở khâu thực thi. Theo bà Trang, một bộ phận cán bộ vẫn còn tâm lý e ngại, sợ sai nên thiếu chủ động trong hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề cập đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, bà Trang nhấn mạnh việc xử lý hàng giả, gian lận thương mại là cần thiết, song cùng với đó phải tạo niềm tin để doanh nghiệp yên tâm đầu tư.

"Nhiều doanh nghiệp rất kỳ vọng tinh thần của Nghị quyết 68 về việc không hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Nếu trên thực tế vẫn còn tình trạng xử lý theo hướng hình sự hóa thì doanh nghiệp sẽ càng e ngại, không dám mở rộng đầu tư", bà chia sẻ.

Hội thảo "Tăng trưởng 2 con số - Động lực từ doanh nghiệp" ngày 8/7. Ảnh: N.D

Theo TS Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính), cải cách môi trường kinh doanh cần kiên trì theo ba nguyên tắc cốt lõi: giảm thời gian, giảm chi phí và giảm rủi ro cho doanh nghiệp.

Bà cho rằng trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là kinh tế tư nhân, giữ vai trò trung tâm tạo động lực phát triển. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đang chịu áp lực lớn từ thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ và những bất cập trong thực thi chính sách.

Theo bà, điều doanh nghiệp cần không chỉ là ưu đãi mà là một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, thủ tục đơn giản và chính quyền đồng hành. Cùng với đó, cần hoàn thiện hành lang pháp lý để khuyến khích đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn mới như sản xuất xanh, truy xuất nguồn gốc.

Cần cơ chế xử lý kiến nghị minh bạch, rõ trách nhiệm

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho biết hoạt động giám sát của Quốc hội sẽ chuyển mạnh từ việc kiểm tra tiến độ ban hành văn bản sang giám sát chất lượng thực thi.

Theo ông, Quốc hội sẽ xem xét liệu các văn bản hướng dẫn có đúng tinh thần cải cách của luật hay không, có phát sinh thêm thủ tục hoặc rào cản mới đối với doanh nghiệp hay không. Đồng thời, các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp cũng sẽ được tổng hợp bài bản hơn để chuyển tới Chính phủ và các bộ, ngành xử lý.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế VCCI, cho rằng để cải thiện môi trường đầu tư cần tập trung vào hai nhóm giải pháp là nâng cao chất lượng thể chế và đổi mới cơ chế thực thi.

Theo ông, nhiều doanh nghiệp vẫn không biết phản ánh vướng mắc tới đâu hoặc kiến nghị bị chuyển qua nhiều cấp, làm kéo dài thời gian xử lý. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh độc lập, minh bạch và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan.

"Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cùng với cải cách thể chế, cần đặc biệt chú trọng chất lượng thực thi. Chỉ khi xây dựng được một môi trường pháp lý ổn định, minh bạch và bộ máy thực thi thực sự đồng hành với doanh nghiệp thì các nguồn lực phát triển mới được khơi thông và chuyển hóa thành động lực tăng trưởng bền vững", ông Tuấn nhấn mạnh.