Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động khó lường, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực.

GDP 6 tháng ước tăng 8,18%, cao nhất từ năm 2011 đến nay; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,38%, trong phạm vi mục tiêu. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 8/7 đạt gần 1,62 triệu tỷ đồng, bằng 64,24% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 357 nghìn tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng cho biết áp lực lạm phát vẫn lớn; giải ngân đầu tư công chưa đạt kỳ vọng; nhập siêu còn ở mức cao; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn tiếp tục là những thách thức đối với phát triển bền vững.

6 tháng cuối năm, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%. Ảnh: Nam Khánh

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính cho biết Chính phủ đã ban hành kịch bản tăng trưởng để thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, đồng thời kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%.

Theo đó, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi các chủ trương, chính sách với tinh thần “hành động, hành động và hành động”, “biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả”, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên.

Trong điều hành kinh tế vĩ mô, Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô để khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ tiếp cận thị trường, chuyển đổi số, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và tham gia chuỗi cung ứng.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ ngân sách, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế và hạ tầng chiến lược; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch.

Chính phủ cũng sẽ triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, tỷ giá, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế; hướng tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, các lĩnh vực ưu tiên và dự án trọng điểm; phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý giá cả, thị trường; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng, tăng giá bất hợp lý; bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Về sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, Chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm; phát huy vai trò của doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI trong phát triển chuỗi cung ứng trong nước; thu hút FDI có chọn lọc; thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Cùng với đó là phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy du lịch gắn với kích cầu tiêu dùng; đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, tuyến vận tải và đối tác đầu tư; khai thác hiệu quả các FTA; thúc đẩy sản xuất trong nước, giảm nhập siêu và phát triển bền vững thị trường bất động sản.

Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics. Đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính và tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phấn đấu đến hết năm 2026 toàn dân được khám sức khỏe miễn phí định kỳ; chủ động ứng phó thiên tai. Đồng thời, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chuẩn bị tổ chức Hội nghị APEC 2027.