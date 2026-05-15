Ngày 14/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng, chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Việc triển khai nhằm thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ; tác hại của hành vi sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, vi phạm bản quyền và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, nội dung tuyên truyền được thực hiện qua hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và sinh hoạt cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Các địa phương cũng được yêu cầu phối hợp với cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm và vận động người dân tham gia tố giác các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Sở này đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ, nhấn mạnh vai trò bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, các cơ quan báo chí cần phản ánh các hành vi vi phạm phổ biến như sao chép, sử dụng trái phép tác phẩm, chương trình phát thanh - truyền hình, phim ảnh, âm nhạc; kinh doanh hàng giả, hàng nhái; và vi phạm bản quyền trên môi trường mạng.

Đồng thời, chủ động xây dựng tin, bài phản ánh kết quả đấu tranh, xử lý vi phạm và biểu dương các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật về sở hữu trí tuệ.