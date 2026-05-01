Xem clip:

Ngày 1/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô tải ngang nhiên chạy ngược chiều trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hình ảnh xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc. Ảnh cắt từ clip

Theo chia sẻ của người đăng clip, phương tiện vi phạm là ô tô tải (giống xe tập lái) di chuyển ngược chiều trên cao tốc. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h36 ngày 30/4, tại khu vực xã Phước Thái, TP Đồng Nai.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi coi thường an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Anh Nhã (một tài xế) cho biết, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác từ chiều 29/4, tuy nhiên hành vi chạy ngược chiều của xe tải là rất nguy hiểm.

Đáng chú ý, trong giai đoạn khai thác tạm, tuyến cao tốc này chỉ cho phép phương tiện dưới 9 chỗ lưu thông. Tuy nhiên, phương tiện trong clip lại là xe tải, thậm chí còn di chuyển ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn.

Trao đổi với VietNamNet, đơn vị vận hành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết đã nắm thông tin và phối hợp với lực lượng CSGT xác minh vụ việc.