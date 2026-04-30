Dòng ô tô xếp hàng di chuyển chậm kéo dài khoảng 8km từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Lúc 11h30 cùng ngày, lưu lượng xe đổ dồn vào cao tốc hướng từ Đồng Nai đi Lâm Đồng tăng nhanh. Trên 2 tuyến cao tốc, phương tiện di chuyển chậm, có thời điểm gần như “chôn chân”.

Do tình trạng ùn ứ kéo dài, nhiều gia đình lựa chọn dừng chân tại trạm nghỉ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để tránh mệt mỏi. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng nhanh khiến trạm dừng nghỉ cũng quá tải.

Tại tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, tình trạng ùn ứ cũng diễn ra tương tự khi người dân về các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa để du lịch, nghỉ lễ tăng cao. Tại một số đoạn, dòng xe nối đuôi kéo dài, di chuyển chậm, đặc biệt ở khu vực gần trạm thu phí Km94, nơi thường xuyên xảy ra ùn ứ cục bộ.

Anh Nguyễn Văn Anh (ngụ tại phường Tân Thuận, TPHCM) cho biết gia đình anh xuất phát từ sáng sớm để đi du lịch Khánh Hòa. Khi đến khu vực trạm dừng nghỉ trên cao tốc, gia đình buộc phải dừng chân vì dòng xe ùn ứ.

Anh chia sẻ: “Đi vệ sinh cũng mất hơn 30 phút vì quá đông. Đến lúc quay lại xe để tiếp tục hành trình thì lại phải xếp hàng, ô tô nối đuôi kéo dài”.

Để bảo đảm trật tự giao thông trên tuyến, CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng tại các điểm có nguy cơ ùn tắc để kịp thời phân luồng, điều tiết phương tiện.

Đến đầu giờ chiều, tình trạng ùn tắc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dòng xe tiếp tục nối đuôi kéo dài, di chuyển chậm trên nhiều đoạn trên cao tốc.

Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam cho biết, các trạm thu phí trên tuyến đã triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng nhằm giảm thời gian chờ và hạn chế ùn tắc.

Tuy nhiên, thực tế vẫn ghi nhận một số trường hợp tài xế chưa kiểm tra tài khoản trước khi vào cao tốc hoặc xe thuê tự lái bị hết tiền trong tài khoản thu phí không dừng, gây ảnh hưởng đến lưu thông qua trạm.