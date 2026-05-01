Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng 1/5, xe khách lưu thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi TPHCM. Khi đến km46+600, đoạn qua địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, tài xế phát hiện khói bốc lên từ trên xe nên cho phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra.

Xe khách bốc cháy dữ dội. Ảnh: T.X

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và bao trùm toàn bộ xe. Tài xế cùng các hành khách nỗ lực sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng quản lý đường cao tốc đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Đồng Tháp) nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa và điều tiết giao thông.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song chiếc xe khách bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng dập lửa. Ảnh: T.X

Chiếc xe khách bị thiêu rụi. Ảnh: Thiện Chí

Hiện trường vụ việc.

Vụ cháy xe khiến cao tốc ùn ứ kéo dài. Ảnh: Thiện Chí

Thời điểm xảy ra vụ việc đúng dịp nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện đông đúc nên gây ùn ứ trên cao tốc. Lực lượng chức năng phải tiến hành phân luồng, điều tiết các phương tiện đi hướng Quốc lộ 1 để giảm tải.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, tuyến đường thông thoáng trở lại. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.