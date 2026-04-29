VEC cho biết, việc điều chỉnh được thực hiện sau khi dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẵn sàng thông xe trước dịp lễ 30/4. Đây là nút giao kết nối giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, hình thức thu phí tiếp tục là thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng. Toàn bộ các làn thu phí tại các trạm sẽ áp dụng thu phí điện tử không dừng (ETC) 100%.

Các phương tiện lưu thông qua nút giao Long Thành giữa hai tuyến cao tốc nêu trên đều phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định, trừ các trường hợp được miễn phí theo Nghị định 130/2024 của Chính phủ và các văn bản điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Theo bảng giá công bố, mức phí đối với nhóm xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt công cộng dao động từ 45.393 đồng đến 66.733 đồng tùy hành trình.

VEC cho biết với phương tiện đi vào hoặc ra cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tại trạm thu phí nút giao Vành đai 3, đơn vị sẽ thu phí lần 1 tương ứng chặng An Phú - Vành đai 3.

Nếu xe tiếp tục lưu thông trên tuyến và ra tại nút giao Biên Hòa - Vũng Tàu, đơn vị khai thác sẽ thu phí lần 2. Mức thu lần 2 được tính bằng tổng mức giá dịch vụ trừ đi mức thu lần 1.

15 trạm mới bổ sung phục vụ dịp lễ

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trên hành trình từ Hà Nội đến Cần Thơ hiện có 5 trạm dừng nghỉ đang khai thác gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Hòa Liên (trái tuyến), TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và TPHCM - Trung Lương.

Ngoài ra, một điểm dừng xe trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng đã được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu và dịch vụ thiết yếu cho người tham gia giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ theo quy hoạch, 15 trạm đã hoàn thành các hạng mục dịch vụ công thiết yếu và đủ điều kiện đưa vào khai thác dịp lễ này.

Một trạm dừng nghỉ trên cao tốc Mai Sơn - QL 45 đã đưa vào khai thác. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Các vị trí gồm: Mai Sơn - QL45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn (trạm tạm), Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km15), Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205), Phan Thiết - Dầu Giây, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Trong số này, có 4 trạm đã bố trí cây xăng phục vụ gồm: Mai Sơn - QL45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng và Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205).

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng đã hoàn tất với 21/21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Các nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục, triển khai thi công ngoài hiện trường, phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn bộ trong năm 2026.

Bên cạnh hệ thống trạm dừng nghỉ, tại hầu hết các nút giao ra vào cao tốc hiện cũng có cây xăng, hàng quán ăn uống và các tiện ích cơ bản, giúp người dân chủ động dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu trong hành trình dài.

