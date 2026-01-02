Chiều 2/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với Công an xã Krông Pắc xác minh thông tin tài xế taxi bị hành khách tấn công liên tiếp vào đầu khi đang điều khiển phương tiện.

Hình ảnh hành khách dùng vật nhọn tấn công tài xế. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, trưa 2/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi đang lưu thông thì bất ngờ bị người đàn ông ngồi phía sau dùng vật nhọn nghi là đũa tấn công, đồng thời chửi bới, cho rằng tài xế điều khiển xe quá nhanh.

Theo nội dung clip, do bị tấn công bất ngờ, tài xế hoảng loạn, dùng tay che mặt và van xin, khiến phương tiện mất kiểm soát và trôi ngược về phía sau. Sau đó, người đàn ông la hét yêu cầu dừng xe.

Ít giây sau, dù chưa kịp dừng hẳn phương tiện hay tháo dây an toàn, tài xế vẫn cố gắng mở cửa chạy ra ngoài. Người đàn ông ngồi phía sau sau đó di chuyển lên ghế lái để dừng xe.

Sự việc được xác định xảy ra vào chiều 1/1 tại khu vực buôn Kmrơng, xã Krông Pắc. Tài xế taxi là anh Trương Ngọc T. (SN 1999, trú tại xã Krông Pắc).