Mưa lớn kéo dài suốt từ đêm cho đến sáng nay do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki) đã dẫn đến tình trạng ngập lụt sâu tại nhiều tuyến phố của Hà Nội. Đây là mối lo ngại lớn với nhiều tài xế vì chỉ một chút bất cẩn có thể khiến xe chết máy, nhiều trường hợp còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến động cơ, hệ thống điện và các bộ phận khác, tốn kém hàng chục triệu đồng để sửa chữa.

Việc lái xe qua vùng ngập nước luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh: Thạch Thảo

Do đó, việc xử lý thế nào khi phải di chuyển trong mùa mưa bão ở Việt Nam là điều được nhiều tài xế quan tâm. Dưới đây là cách xử lý an toàn được các chuyên gia lái xe, sửa chữa và bảo dưỡng ô tô chia sẻ, bao gồm tình huống phải đi qua vùng ngập nước và khi xe bị sự cố ngập nước.

Cách xử lý khi cần lái xe qua vùng ngập nước

Việc cần làm đầu tiên là xác định độ sâu của nước. Nếu mực nước cao hơn nửa bánh xe hoặc vượt qua đường hút gió của động cơ (thông thường là 50cm), tuyệt đối không nên đi tiếp vì khả năng nước tràn vào động cơ rất cao, dẫn đến thủy kích.

Tiếp theo, hãy đi theo lối mà các xe trước đã đi an toàn, lý do là bởi nước ngập thường che lấp ổ gà, nắp cống hở, vật cản… khiến người lái không thể biết được các vị trí nguy hiểm. Nếu không có xe nào đi trước, hãy đi sát tim đường vì khu vực giữa đường thường cao hơn hai bên lề nên vùng ngập nước sẽ nông hơn.

Đi giữa tim đường vì khu vực giữa đường thường cao hơn hai bên lề. Ảnh: N.Huyền

Khi bắt đầu di chuyển đến đoạn ngập nước, với xe số sàn, giữ số thấp (số 1 hoặc số 2) còn với xe số tự động, chuyển về số L hoặc chế độ bán tự động. Điều khiển xe ở tốc độ phù hợp khoảng 5–10 km/h, giữ đều ga giúp xe giữ lực kéo ổn định, hạn chế nước tràn vào ống xả. Bên cạnh đó, tài xế cũng nên tắt điều hòa để tránh quạt gió hút nước bắn lên, gây chập điện.

Trong quá trình di chuyển, hãy giữ khoảng cách với xe phía trước để tránh sóng nước từ xe khác dội vào đầu xe của bạn. Tuyệt đối không dừng giữa đường ngập vì việc làm này sẽ nhanh chóng tràn vào ống xả hoặc lọc gió. Hãy đi một mạch ra khỏi vùng ngập.

Sau khi ra khỏi vùng ngập, nên đạp phanh nhẹ nhiều lần để loại bỏ nước trong má phanh, giúp phanh khô nhanh hơn và hoạt động hiệu quả.

Xử lý khi xe bị chết máy trong vùng ngập nước

Khi xe bị chết máy khi đi qua vùng ngập nước, tuyệt đối không cố khởi động lại xe. Ảnh: Diệu Thúy.

Trong trường hợp xe bị ngập sâu hoặc chết máy giữa đường ngập, tài xế cần bình tĩnh xử lý. Nguyên tắc tiên quyết và sống còn mà tài xế nào cũng phải nhớ, đó là tuyệt đối không khởi động lại động cơ. Vì khi động cơ đã hút nước, việc khởi động sẽ gây thủy kích ô tô, cong tay biên, vỡ piston, dẫn tới hỏng nặng phải đại tu toàn bộ máy.

Thay vào đó, hãy tút chìa khóa, tắt nguồn điện để hạn chế chập mạch, bảo vệ hệ thống điện tử trên xe. Sau đó, nhờ sự trợ giúp để đưa xe ra khỏi vùng ngập nước, tránh ngâm xe lâu. Nếu đã ở vị trí an toàn, tài xế có thể tháo cực âm của ắc quy để bảo vệ hệ thống điện.

Đưa xe đến gara uy tín để kiểm tra

Khi xe đã thoát khỏi vùng ngập, tài xế không nên tự ý xử lý xe chết máy do ngập nước mà gọi cứu hộ và đưa đến gara chuyên nghiệp để kiểm tra toàn diện. Về động cơ, gara sẽ tháo bugi, lọc gió, tháo dầu động cơ và dầu hộp số để kiểm tra nước lẫn bên trong. Các giắc điện, hộp điều khiển (ECU), cảm biến phải được sấy khô hoặc thay mới nếu hư hỏng.

Hãy gọi cứu hộ để xử lý thay vì tự xử lý xe chết máy do ngập nước. Ảnh: Đình Hiếu

Nếu dầu nhớt đổi màu trắng sữa, chắc chắn có nước xâm nhập, khi đó xe cần cần thay toàn bộ dầu động cơ mới. Hệ thống nhiên liệu cũng phải được súc rửa để tránh nước gây hỏng kim phun. Chưa hết, khi lội qua vùng ngập nước, bùn đất, rác dễ bám ở gầm xe, moay-ơ, hệ thống phanh sẽ gây kẹt hoặc mài mòn. Việc rửa sạch, xịt khô là bắt buộc.

Trong trường hợp xe ô tô bị nước ngập cả vào bên trong xe, các bộ phận như ghế, thảm sàn, cách âm dễ bị ẩm mốc, gây mùi hôi. Cần tháo ra phơi hoặc vệ sinh bằng máy hút ẩm, dùng dung dịch chuyên dụng để tránh nấm mốc, vi khuẩn.

Sau khi sửa chữa, tài xế hãy để ý xem có tiếng động lạ, hiện tượng xe rung giật hay đèn báo lỗi. Đó có thể là dấu hiệu hỏng hóc còn sót lại.

Tóm lại, đi qua vùng ngập nước luôn tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng nặng cho ô tô, đặc biệt là thủy kích và chập điện. Tài xế cần ghi nhớ nguyên tắc: không chủ quan, không cố đi khi mực nước quá sâu, và tuyệt đối không khởi động lại khi xe đã chết máy trong nước.

Nếu xử lý đúng cách và mang xe đến gara uy tín để kiểm tra toàn diện, bạn có thể hạn chế tối đa chi phí sửa chữa và bảo vệ an toàn cho chiếc xe của mình.

