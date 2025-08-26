Sau nhiều ngày phải lái xe trong điều kiện mưa lớn, chiếc xe của bạn vẫn có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro hỏng hóc mà mắt thường khó nhận ra. Dù không đi qua vùng ngập sâu, ô tô không có khả năng chống nước hoàn toàn, nước mưa có thể len lỏi qua khe hở, gioăng cao su, thậm chí thấm vào những bộ phận quan trọng trong khoang động cơ và nội thất.

Tài xế nên có thói quen kiểm tra nhanh xe sau khi lái xe trong nhiều ngày mưa lớn liên tục. Ảnh: Ngô Minh

Vì vậy, việc kiểm tra xe sau nhiều ngày mưa lớn là bước quan trọng để đảm bảo an toàn và duy trì độ bền của xe. Dưới đây là các hạng mục bạn nên chú ý kiểm tra, được tổng hợp từ kinh nghiệm thực tế trong nghề sửa chữa ô tô.

Kiểm tra bên ngoài xe

Thân xe và gioăng cao su: Thân xe là lớp bảo vệ đầu tiên khỏi mưa gió, nhưng nước vẫn có thể thấm qua các gioăng cao su đã lão hóa. Vì vậy, bạn hãy kiểm tra các gioăng cửa, cốp, nắp capo có bị nứt, chai cứng hay rách không hay bệ cửa có dấu hiệu đọng nước hoặc ẩm mốc không. Nếu gioăng hư hỏng, nước có thể xâm nhập gây gỉ sét khung gầm và hỏng nội thất.

Hệ thống chiếu sáng: Bật toàn bộ đèn pha, đèn hậu, xi-nhan để chắc chắn chúng hoạt động tốt. Kiểm tra kỹ xem trong chóa đèn có hơi nước hoặc nước đọng không. Đây là dấu hiệu gioăng đèn hỏng hoặc vỏ đèn nứt, cần xử lý sớm để tránh chập điện, giảm hiệu quả chiếu sáng và hư hỏng bóng đèn.

Âm thanh bất thường khi vận hành: Khi lái xe sau nhiều ngày mưa lớn, nếu nghe thấy tiếng rít, tiếng nghiến hoặc âm thanh lạ phát ra từ gầm xe hoặc mỗi khi phanh, đó có thể là dấu hiệu cho thấy hệ thống treo hoặc phanh đã bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này, hãy mang xe đến gara sửa chữa để thợ máy chuyên nghiệp kiểm tra nhằm tránh hư hỏng nghiêm trọng hơn có thể xảy ra.

Kiểm tra nội thất xe

Thảm sàn và lớp lót: Thảm sàn ẩm ướt là nơi lý tưởng cho nấm mốc phát triển. Hãy tháo thảm ra, phơi khô dưới ánh nắng và kiểm tra lớp lót bên dưới xem có nước thấm hay không. Nếu có dấu hiệu ẩm lâu ngày, nấm mốc, khả năng nước đã rò từ gioăng cửa hoặc sàn xe.

Ghế ngồi và tapli cửa: Mùi ẩm mốc hoặc vết loang nước trên ghế, tấm tapli cửa là dấu hiệu độ ẩm xâm nhập. Khi đó, bạn hãy dùng dung dịch vệ sinh và khăn sợi nhỏ để làm sạch, đồng thời xử lý sớm để nấm mốc phát triển vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong cabin.

Công tắc và hệ thống cửa sổ điện: Mưa dễ lọt vào khoang cửa, ảnh hưởng đến mô-tơ và dây điện. Hãy thử vận hành tất cả cửa kính, khóa điện và gương chiếu hậu. Nếu gặp hiện tượng hoạt động chậm hoặc có dấu hiệu kẹt, có thể nước đã xâm nhập vào mô-tơ hoặc mạch điện. Nên điều cần làm là kiểm tra hệ thống điện của cửa kính sớm, bạn có thể dùng dầu silicon xịt vào rãnh kính để giảm ma sát và bảo vệ gioăng.

Kiểm tra khoang động cơ

Dầu động cơ và dầu hộp số: Hãy rút que thăm dầu để kiểm tra, nếu dầu có màu trắng sữa hoặc đục, có thể dầu động cơ đã bị nhiễm nước. Nếu dầu quá đặc, đen hoặc nhiều cặn, nên thay dầu ngay cả khi chưa đến hạn bảo dưỡng. Với hộp số tự động, kiểm tra thêm dầu hộp số vì bộ phận này thường nằm thấp, dễ bị ảnh hưởng khi đi qua đường ngập.

Hệ thống làm mát: Kiểm tra xem có lá cây, rác, bùn đất bám vào két nước, dàn lạnh hay quạt gió không.Kiểm tra két nước, quạt gió và dàn ngưng điều hòa. Lá cây, bùn đất có thể mắc kẹt, cản trở luồng gió làm mát và gây ra hiện tượng quá nhiệt.

Bộ lọc gió động cơ: Tháo lọc gió ra để xem có ẩm hoặc bẩn không. Lọc gió ướt cần thay ngay, vì lọc gió ướt sẽ làm giảm luồng khí vào động cơ, thậm chí gây hiện tượng “thủy kích” nếu nước lọt vào buồng đốt.

Dây đai truyền động: Khi khởi động xe, hãy chú ý lắng nghe. Nếu nghe thấy tiếng rít hoặc lạch cạch bất thường, có thể dây đai hoặc puli bị ảnh hưởng bởi nước và bùn đất. Vấn đề này cần xử lý sớm để tránh hỏng máy phát, bơm trợ lực lái hoặc điều hòa.

Vệ sinh khoang động cơ: Sau khi lái xe qua vùng ngập, bạn nên vệ sinh kỹ khoang máy để loại bỏ bùn đất, hơi ẩm. Việc này giúp ngăn ăn mòn và bảo vệ các kết nối điện, đảm bảo động cơ vận hành ổn định.

Nói tóm lại, nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào từ tiếng kêu lạ, đèn chập chờn cho đến nội thất ẩm mốc, bạn hãy mang xe đến gara ô tô uy tín để được thợ máy kiểm tra kỹ lưỡng.

Nên nhớ việc kiểm tra định kỳ không chỉ quan trọng trong mùa mưa, mà hãy biến hành động này trở thành thói quen bảo dưỡng xe quanh năm, giúp chiếc xe luôn bền bỉ, an toàn và đáng tin cậy trên mọi hành trình.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!