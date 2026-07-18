Thu nhập hấp dẫn

Tại TP Đà Nẵng, anh Trương Văn Cảnh (28 tuổi, xã Thăng An) được biết đến là người từng làm việc trong nhà hàng trên các tàu du lịch 5 sao của Mỹ.

Anh cho biết, trong 4 năm, anh làm việc tại tàu Voyager of the Seas, Ovation of the Seas và Quantum of the Seas. Đây đều là các siêu du thuyền cao cấp, được mệnh danh là những “thành phố di động” đi vòng quanh thế giới.

Anh Cảnh biết đến công việc này từ khi còn là sinh viên. Thời điểm ấy anh là hướng dẫn viên nghiệp dư, thường đón khách từ du thuyền tại cảng Chân Mây, TP Huế.

Anh Cảnh từng làm việc tại các tàu du lịch Voyager of the Seas, Ovation of the Seas và Quantum of the Seas

Sau đó, anh mạnh dạn nộp hồ sơ ứng tuyển vào một hãng tàu biển của Mỹ. Năm 2020, hồ sơ của anh được thông qua và trở thành thuyền viên trên du thuyền 5 sao Voyager of the Seas thuộc hãng Royal Caribbean International, Mỹ.

Ban đầu, anh được phân công làm việc trong nhà ăn của nhân viên trên tàu. Công việc của anh là phục vụ bữa ăn trưa, tối, khuya cho khoảng 1.400 nhân viên.

Thời gian làm việc của anh ở vị trí này khá dài. Mỗi ngày, anh cùng đồng nghiệp phải làm việc từ 10-13 giờ đồng hồ. Sau một thời gian, anh được điều chuyển lên các vị trí cao hơn.

Anh nhớ nhất là giai đoạn làm việc tại nhà hàng buffet chính của tàu, nơi phục vụ hơn 6.000 khách mỗi sáng, trưa, chiều, tối. Tại đây, các thuyền viên phải làm việc suốt 5 giờ đồng hồ trong khu vực phả ra hơi nóng từ các lò chế biến thức ăn.

Nơi nghỉ ngơi của các thuyền viên trên du thuyền

Anh chia sẻ: “Khách quá đông, phục vụ hết công suất khiến tôi mệt mỏi, áp lực đến mức cạn kiệt năng lượng. Chúng tôi phải làm việc như vậy liên tiếp trong 8 tháng của hợp đồng mà không có ngày nghỉ nào trừ khi ốm đau.

Du thuyền có hơn 1.400 nhân viên đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau nên có nhiều khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, cung cách làm việc… khiến môi trường làm việc cũng nhiều phức tạp.

Đổi lại, công việc đem lại thu nhập hấp dẫn. Năm đầu tiên, tôi nhận mức lương 1.000 USD/tháng. Sau 2 năm, lương có thể tăng từ 4.000 - 5.000 USD/tháng”.

Trên du thuyền, anh Cảnh là nhân viên nhà hàng

Nhiều đánh đổi

Không chỉ có thu nhập cao, các nhân viên phục vụ trên tàu thỏa ước mong du lịch vòng quanh thế giới mà không mất chi phí. Suốt thời gian làm việc, anh Cảnh được đặt chân đến những vùng đất mà mình chưa từng dám mơ như: Mỹ, Canada, Hawaii, Vanuatu, Úc, New Zealand…

Dù vậy, anh cũng khẳng định công việc, cuộc sống trên các siêu du thuyền không hề dễ dàng thậm chí phải đánh đổi nhiều thứ, đặc biệt là sức khỏe thể chất.

Anh cho biết, làm việc trên du thuyền khiến sức khỏe bị bào mòn theo thời gian. Nguyên nhân chủ yếu là cường độ làm việc cao và thời gian nghỉ ngơi hạn chế.

Suốt thời gian hợp đồng, anh Cảnh cùng đồng nghiệp trải qua công việc bận rộn, kéo dài nhiều giờ liền

Ngoài ra, thuyền viên sống trong không gian kín. Không khí lưu thông bên trong boong tàu là không khí nhân tạo, được đưa vào bằng máy chứ không phải là không khí tự nhiên.

Tại nhà hàng, mỗi ngày anh Cảnh và đồng nghiệp phải sử dụng nhiều hóa chất để tẩy rửa, vệ sinh… Việc này cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Trong khi đó, sức khỏe tinh thần của các thuyền viên cũng gặp nhiều thử thách. Anh Cảnh và đồng nghiệp gần như sống biệt lập với thế giới bên ngoài nên luôn phải đối mặt với cảm giác cô đơn, buồn chán.

Phải đứng liên tục nhiều tiếng để phục vụ lượng khách đông đảo suốt ca làm việc khiến các nhân viên nhà hàng mệt mỏi nhưng vẫn phải thể hiện sự chuyên nghiệp

Anh bộc bạch: “Ở đất liền, nếu buồn chán, stress, bạn có thể chơi thể thao, gặp bạn bè, người thân hoặc lái xe đi đây đó... Nhưng thuyền viên lại không thể làm những việc đơn giản đó.

Mỗi ngày, chúng tôi chỉ có 16-17 phút sử mạng internet miễn phí, muốn dùng thêm phải mua với mức giá rất cao trong khi chất lượng đường truyền lại không tốt. Vì vậy việc kết nối với người thân, bạn bè của chúng tôi càng thêm khó khăn, hạn chế.

Công việc này cũng khiến chúng tôi phải đánh đổi những mối quan hệ, thậm chí là hạnh phúc gia đình. Tôi từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp vì liên tục xa nhà, nhiều năm không được ở cạnh vợ con nên hôn nhân đổ vỡ, gia đình ly tán.

Một trong những phút giây giao lưu hiếm hoi giữa anh Cảnh và thuyền viên trên tàu

Tôi nhớ nhất trường hợp ông thuyền trưởng về hưu sống trên tàu. Lúc gặp nhau, ông đã 80 tuổi và khuyên tôi không nên gắn bó với công việc này vì quá nhiều đánh đổi.

Ông lấy bản thân mình ra làm ví dụ. 60 năm làm việc trên tàu khiến ông mất đi hạnh phúc gia đình và gần như không có bạn bè. Khi về hưu, ông có rất nhiều tiền nhưng không có hạnh phúc, chỉ còn biết quay lại tàu để sống những ngày tháng cô đơn.

Lời ông nói khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và nhận ra, nếu cứ làm việc như vậy, tư duy sẽ đình trệ, không thể phát triển. Tháng 3 vừa qua, tôi từ bỏ mức lương hàng trăm triệu đồng/tháng để về nước khởi nghiệp”.

Video, ảnh: NVCC