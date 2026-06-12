Tuổi thơ cơ cực

Cầm mic, nở nụ cười thân thiện, anh Trương Văn Cảnh (28 tuổi, xã Thăng An, TP Đà Nẵng) say sưa trò chuyện bằng tiếng Anh với những đứa trẻ tham gia một hoạt động giáo dục ngoài trời.

Nhìn chàng trai nhiều năng lượng và vui vẻ, nhiều người bất ngờ khi biết anh từng trải qua tuổi thơ cơ cực. Cảnh sinh ra tại vùng quê nghèo ở xã Bình Đào (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ).

Những trận bạo lực gia đình và việc mẹ bỏ đi khiến Cảnh sống khép kín, không thể hòa nhập với bạn bè. Cậu bé thường thu mình trong góc nhà.

Anh Cảnh từng trải qua đoạn đầu đời nhiều khó khăn

Thời gian mẹ bỏ đi, Cảnh đến ở nhờ nhà người thân. Mãi đến năm 6 tuổi, khi mẹ quay trở về, Cảnh mới bập bẹ biết nói và được đi học.

Anh kể: “4-5 tuổi, khi các bạn được đi học mẫu giáo, tôi chỉ biết chăn bò, bữa ăn chỉ có mắm, cơm độn khoai lang, sắn… Khi được đi học, tôi đến trường bằng sách vở cũ xin từ người trong làng.

Tôi cũng chỉ có một cái quần để mặc đi học từ lớp 1 đến lớp 3. Quần rách, mẹ tôi vá chằng vá đụp. Mỗi năm, quần ngắn đi một chút. Sợ các bạn trêu, tôi xắn lên dù 2 gấu quần sắp chạm đầu gối”.

Những năm gian khổ ấy cứ trôi đi cho đến khi nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan Đà Nẵng. Đó là lần đầu tiên Cảnh bước ra khỏi vùng quê nghèo để thấy những thứ chưa bao giờ được thấy.

Nhưng phải đến năm lớp 9, Cảnh mới nhận thấy, nếu không bước ra ngoài, cuộc sống của mình sẽ mãi quanh quẩn nơi quê nghèo. Vì vậy, kết thúc năm học, Cảnh đạp xe hơn 4 giờ đồng hồ từ Bình Đào ra TP Hội An (Quảng Nam cũ) để tìm kiếm những điều mới mẻ.

Anh bắt đầu bằng những công việc như giữ xe, phục vụ trong quán cà phê... để có thu nhập

Tại Hội An, Cảnh làm việc ở một tiệm bánh đậu xanh. Để nhận mức lương 30.000 đồng/ngày, Cảnh phải làm từ 4h-16h. Hết hè, Cảnh trở lại trường. Mỗi dịp nghỉ học, Cảnh lại ra Hội An xin việc tại quán cơm, tiệm rửa xe...

Dù hoàn cảnh khó khăn và sớm phải lao động vất vả, Cảnh vẫn học giỏi. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp lớp 12, bố anh lâm bạo bệnh, buộc anh phải gác lại việc học để đi làm phụ giúp mẹ.

Rời ghế nhà trường, Cảnh lên thành phố làm phụ hồ. Sau một lần ngất xỉu vì làm việc quá sức, anh chuyển sang nhiều công việc khác như phụ bán cà phê, trông giữ xe... để mưu sinh.

Du lịch vòng quanh thế giới

Trong quá trình làm việc tại quán cà phê, Cảnh gặp được người chủ đem lại động lực cho mình. Người này khuyên Cảnh nên tiếp tục học để theo đuổi ước mơ.

Nghe theo lời khuyên đó, Cảnh quyết định học tiếng Anh, theo đuổi ngành quản trị khách sạn – du lịch. Suốt thời gian học đại học, Cảnh làm đêm tại một khách sạn ở Đà Nẵng.

Công việc giúp Cảnh tiếp xúc nhiều với khách nước ngoài. Trong các cuộc gặp gỡ, Cảnh say mê kể về văn hóa quê hương với du khách. Càng chia sẻ, anh càng yêu thích công việc này.

Những nỗ lực giúp anh có cơ hội làm việc trên du thuyền Voyager of the Seas

Những ngày nghỉ học, Cảnh làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho du khách để luyện tập tiếng Anh. Cũng từ công việc này, anh biết đến ngành tàu du lịch quốc tế, nơi có thể vừa làm việc vừa đi vòng quanh thế giới.

Sau đó, Cảnh mạnh dạn ứng tuyển vào Royal Caribbean Group, một trong những tập đoàn du thuyền lớn nhất thế giới có trụ sở tại Miami (Mỹ). Năm 2019, anh vượt qua vòng phỏng vấn, được cấp visa Mỹ và dự kiến lên đường vào năm sau.

Thế nhưng, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến ngành du lịch đóng băng, kế hoạch của Cảnh buộc phải tạm gác lại. Để trang trải cuộc sống, anh làm nhiều công việc lao động phổ thông tại Đồng Nai và Hội An, đồng thời tiếp tục nộp hồ sơ vào các công ty nước ngoài.

Trên du thuyền, anh Cảnh làm việc tại bộ phận Food & Beverage (ẩm thực)

Sau đó, Cảnh trúng tuyển vào Concentrix Malaysia, công ty thuộc tập đoàn dịch vụ công nghệ Concentrix có trụ sở chính tại Mỹ. Sau hơn 1 năm sinh sống và làm việc tại Malaysia, hồ sơ ứng tuyển vào hãng tàu biển Mỹ của anh được tái kích hoạt.

Cảnh quyết định nghỉ việc để gia nhập du thuyền 5 sao Voyager of the Seas của hãng Royal Caribbean International, bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới.

Trên du thuyền, anh làm việc tại bộ phận ẩm thực (Food & Beverage), phụ trách phục vụ buffet, pizza, room service (dịch vụ ăn uống tại phòng) cho hành khách và khoảng 1.400 nhân viên. Ca làm việc của anh thường kéo dài từ 10h30 đến 1h30 sáng hôm sau.

Anh phục vụ buffet , pizza, room service cho khách và khoảng 1.400 nhân viên làm việc trên du thuyền

“Thời điểm đó, tôi là nhân viên người Việt duy nhất làm việc trên du thuyền. Công việc thực sự vất vả và buộc tôi phải đánh đổi nhiều thứ. Một trong những điều khó khăn nhất là cảm giác cô đơn khi cuộc sống gần như chỉ xoay quanh con tàu, hầu như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Bù lại, tôi cũng nhận được rất nhiều điều quý giá. Tôi có môi trường lý tưởng để nâng cao khả năng ngoại ngữ, cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Quan trọng hơn cả, tôi đã thực hiện được ước mơ đi vòng quanh thế giới của mình”, Cảnh chia sẻ.

Công việc giúp Cảnh thỏa ước mơ đi nhiều nơi trên thế giới

Điểm đến đầu tiên của Cảnh là Mỹ rồi Canada, Puerto Rico, Mexico, Bahamas và hàng loạt quốc gia vùng Caribbean. Trong 4 năm tiếp theo, Cảnh đi qua Hawaii, Vanuatu, Úc, New Zealand…

Sau 5 năm sống và làm việc ở nước ngoài, Cảnh nhận thấy càng đi xa càng muốn trở về. Năm 2025, Cảnh thực hiện hành trình 40 ngày vòng quanh Việt Nam bằng xe máy rồi quyết định về nước sinh sống, làm việc.

Năm 2026, Cảnh khởi nghiệp với vai trò người sáng lập, giám đốc một trung tâm giáo dục trải nghiệm, du lịch học đường tại Đà Nẵng.

Sau 5 năm sinh sống, làm việc ở nước ngoài, Cảnh về nước gây dựng sự nghiệp riêng

Cảnh bộc bạch: “Tôi từng trải qua khoảng thời gian trầm cảm và tự ti, thiếu kỹ năng mềm, thiếu môi trường phát triển. Vì vậy, tôi hiểu cảm giác của những đứa trẻ ở nông thôn khi không có cơ hội tiếp cận thế giới bên ngoài.

Vì vậy, tôi xây dựng mô hình 'du lịch giáo dục trải nghiệm' đưa các em học sinh bước ra khỏi lớp học để chạm tay vào lịch sử, văn hóa, thiên nhiên thông qua các chuyến đi thực tế ngoài trời.

Anh khởi nghiệp xây bằng việc dựng mô hình “du lịch giáo dục trải nghiệm” đưa các em học sinh bước ra khỏi lớp học để chạm tay vào lịch sử, văn hóa, thiên nhiên thông qua các chuyến đi thực tế ngoài trời

Tại đây, tiếng Anh trở thành công cụ để trẻ tự tin giao tiếp với các tình nguyện viên quốc tế tại những di tích, bảo tàng hay danh lam thắng cảnh của Đà Nẵng.

Bằng cách kết hợp giữa rèn luyện kỹ năng mềm, tư duy phản biện và tinh thần tự lập, tôi nỗ lực tạo môi trường giáo dục tích cực, giúp trẻ em có được nền tảng nội lực vững vàng và sự tự tin cần thiết của công dân tương lai”.

Ảnh: NVCC