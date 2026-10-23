Lamine Yamal không đi cùng các thành viên Barca, thay vào đó thuê chuyên cơ riêng bay đến London và chuẩn bị sẵn tiệc ăn mừng Quả bóng vàng 2026.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 sẽ diễn ra vào thứ Hai, 26/10 (2h ngày 27/10 giờ Hà Nội) tới đây, tại London (Anh). Ai sẽ được gọi tên ở gala đáng nhớ lần thứ 70, cho danh hiệu cá nhân cao quý, do tạp chí France Football tổ chức?

Sao trẻ 19 tuổi Lamine Yamal hiện là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu năm nay, với những màn trình diễn tốt tại Barca cũng như tuyển Tây Ban Nha, giành danh hiệu La Liga và vô địch World Cup 2026.

Lamine Yamal thuê chuyên cơ riêng chở anh cùng gia đình và đội ngũ thân cậy đến dự gala Quả bóng vàng 2026, nơi anh nhiều khả năng giành chiến thắng. Ảnh: Barca Times

Các nguồn tin cho hay, Yamal sẽ không đi cùng các thành viên của Barca sang Anh, thay vào đó thuê hẳn chuyên cơ riêng, với sự có mặt của những người thân trong gia đình và bạn bè thân cận.

Không chỉ vậy, Lamine Yamal được cho lên sẵn kế hoạch tiệc ăn mừng ở London, trong trường hợp giành chiến thắng.

Ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2025, Lamine Yamal về nhì, sau Ousmane Dembele (PSG), cũng như được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Tại cuộc đua năm nay, Lamine Yamal sẽ cạnh tranh với những Mbappe, Harry Kane, Messi, đồng đội đàn anh ở Barca là Rodri (Quả bóng vàng 2024),…

Thời gian trước, Kylian Mbappe từng đi “vận động” cho bản thân, tuyên bố anh xứng đáng giành Quả bóng vàng 2026. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, dù chân sút Real Madrid là Vua phá lưới ở La Liga, Cúp C1 lẫn World Cup 2026, thì cũng khó ẵm giải, bởi lý do ‘trắng’ danh hiệu tập thể.

Messi là một ngoại lệ, không còn chơi bóng ở châu Âu, nhưng anh vẫn được gọi tên, với những dấu ấn và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ cùng tuyển Argentina ở tuổi 39. Người ta thậm chí còn nhắc đến cả việc M10 ‘tạo phép’ ở MLS trong màu áo Inter Miami.

Harry Kane là một ứng viên đáng kể khác, là chủ nhân của Chiếc giày vàng châu Âu 2025/26, cùng Bayern Munich vô địch Bundesliga, chỉ tiếc giấc mơ ẵm cúp cùng tuyển Anh lại một lần nữa dang dở (thua 1-2 Argentina ở bán kết World Cup 2026).