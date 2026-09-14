Cuộc tranh luận về chủ nhân Quả bóng vàng 2026 ngày càng nóng lên kể từ khi danh sách chính thức gồm 30 ứng viên được công bố vào tuần trước.

Trong số đó có Kylian Mbappe và Lamine Yamal, hai trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu. Cả hai cũng đã công khai quan điểm về người xứng đáng nhận phần thưởng danh giá vào ngày 26/10 tới.

Yamal tuyên bố xứng đáng giành Quả bóng vàng hơn Mbappe. Ảnh: FCB

Mbappe là người lên tiếng trước, khi tự bảo vệ cơ hội của mình.

“Tôi đã làm nên rất nhiều lịch sử ở giải đấu quan trọng nhất của môn thể thao này. Đây là một năm thích hợp để giành Quả bóng vàng”, Mbappe phát biểu trong cuộc họp báo trước trận Champions League gặp Inter.

Sau đó, tiền đạo người Pháp tiếp tục nhắc lại quan điểm này trong cuộc phỏng vấn với L’Equipe.

Giờ đến lượt Lamine Yamal. Ngôi sao Barcelona cho rằng mùa giải của anh tốt hơn Mbappe. Vì thế, chính anh mới là người xứng đáng giành Quả bóng vàng.

“Nếu tôi được trao Quả bóng vàng cho ai ư? Cho cầu thủ hay nhất thế giới. Còn họ sẽ trao cho ai? Đó lại là một câu chuyện rất dài”, Lamine Yamal chia sẻ trong chương trình Universo Valdano.

“Thành thật mà nói, tôi nghĩ nếu xét về cầu thủ hay nhất thế giới thì có lẽ có hai người. Tôi cho rằng năm nay, tôi xứng đáng giành Quả bóng vàng vì những gì mình đã giành được.

Với tôi, Mbappe và tôi là hai cầu thủ hay nhất thế giới. Điều đó rất rõ ràng với tôi, và bất kỳ ai xem các trận đấu cũng đều biết”.

Hai quan điểm trái ngược, nhưng mỗi người đều có những lý lẽ của riêng mình.

Mbappe vừa trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup với 22 bàn, đồng thời đóng vai trò then chốt giúp đội tuyển Pháp tiến vào bán kết World Cup 2026.

Thành tích ấy đến sau một mùa giải mà tiền đạo Real Madrid cũng lập hàng loạt cột mốc cá nhân, với 42 bàn thắng và 7 kiến tạo trên mọi đấu trường cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Lamine Yamal, người về nhì trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm ngoái, đóng vai trò nổi bật trong hành trình Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, đồng thời tiếp tục là nhân tố chủ chốt của Barca.

Ngoài chức vô địch thế giới, Yamal còn vô địch La Liga và cùng Barcelona lọt vào tứ kết Champions League, thành tích tương tự Mbappé với Real Madrid. Lamine khép lại mùa giải với 24 bàn thắng và 17 kiến tạo trên mọi đấu trường.