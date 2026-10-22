Michael Carrick vẫn ngồi ghế HLV trưởng MU trong cuộc tiếp đón Bournemouth tại Premier League vào Chủ nhật này.

Theo kế hoạch, Carrick sẽ tham dự buổi họp báo trước trận lúc 13 giờ 30 thứ Sáu (23/10). Các nguồn tin từ câu lạc bộ khẳng định, mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường lệ.

Trước đó, MU chậm công bố lịch họp báo hằng tuần trong bối cảnh tương lai Carrick ngày càng bấp bênh sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League.

Carrick xin lỗi người hâm mộ MU sau trận thua Como - Ảnh: Shutterstock

Để chuẩn bị cho trận gặp Leeds United tuần trước, giới truyền thông nhận được thông báo về buổi họp báo thứ Sáu từ trước 10 giờ sáng thứ Năm.

Tuy nhiên, đến 14 giờ chiều thứ Năm tuần này, MU mới xác nhận thời gian Carrick gặp gỡ báo chí.

Các cầu thủ MU được nghỉ trong ngày hôm nay và sẽ có 2 buổi tập trước trận đấu khởi tranh lúc 22h giờ Chủ nhật (ngày 25/10, giờ VN).

MU luôn cho cầu thủ nghỉ vào ngày sau mỗi trận đấu. Lịch sinh hoạt này được giữ nguyên, bất chấp màn trình diễn thảm hại trên đất Italia.

Những cầu thủ có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington sáng thứ Năm đều đang chấn thương và đến để tiếp tục quá trình hồi phục. Trận gặp Como, MU thiếu tới 8 cầu thủ vì chấn thương hoặc bị ốm.

Đoàn quân MU trở về Manchester vào 0 giờ 30 sau chuyến bay từ Milan. Đây cũng là nơi đội lựa chọn lưu trú trong chuyến làm khách, thay vì ở Como.

Trong số những người trở về có Bruno Fernandes, cầu thủ đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì công kích chiến thuật của Carrick sau trận.

Dù Carrick trước mắt vẫn được ban lãnh đạo tin tưởng, MU cũng thăm dò khả năng bổ nhiệm cựu HLV tuyển Đức Julian Nagelsmann làm người thay thế.

HLV Brighton - Fabian Hurzeler cũng được cân nhắc. Tuy nhiên, hiện Huzerler vẫn hài lòng với công việc tại đội bóng miền Nam nước Anh.