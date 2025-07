Chưa hết tranh cãi

Tiệc sinh nhật tuổi 18 của Lamine Yamal vượt xa biên giới Tây Ban Nha, xuất hiện trên các tờ báo quốc tế như The New York Post, The Times hay Al Jazeera.

Tranh cãi xoay quanh việc mời nhiều người đẹp và người mắc chứng lùn – đã có đơn khiếu nại và đang điều tra – đến để giải trí cho chủ tiệc cùng các vị khách.

Sinh nhật của Yamal chưa hết ồn ào. Ảnh: Instagram

Hơn một tuần sau, cuộc tranh luận vẫn chưa hạ nhiệt và loạt chỉ trích nhắm vào Lamine tiếp tục gia tăng. Hai nhà báo nổi tiếng tại Barcelona, Lorena Vazquez và Laura Fa (hay còn gọi là “mamarazzi”), tiết lộ thêm một số chi tiết mới.

Theo họ, có những “quý cô casino” giúp khuấy động bàn poker; chiếc xe buýt chở khoảng 30 “người mẫu hạng sang” đến sau sự kiện chính; khách mời phải ký hợp đồng bảo mật nghiêm ngặt, mức phạt 100.000 euro đến 2 triệu euro nếu tiết lộ thông tin.

Thứ Tư tuần trước, chính Lamine Yamal lên tiếng: “Tôi làm việc cho Barca, nhưng ngoài sân tập thì tôi tận hưởng cuộc sống của mình, vậy thôi”, như một lời chấm dứt những chỉ trích – dù có vẻ anh không quá bận tâm đến điều đó.

Thế hệ Gen Z như Yamal có xu hướng thể hiện mọi thứ trên mạng xã hội. Chính anh đăng video buổi tiệc với khách mời như đồng đội, nghệ sĩ Bizarrap, Quevedo, Lola Indigo, Duki... cùng một số người có ảnh hưởng hoặc streamer.

Yamal mặc trang phục của Amiri (sau đó được chính thương hiệu này chia sẻ lại), đeo trang sức sáng chói từ Tajia Diamonds, kể cả gậy chống cũng đính kim cương. Tất cả đều toát lên vẻ xa hoa, phô trương.

Một số ít người lên tiếng bảo vệ Lamine, cho rằng sự lập dị là đặc điểm thường thấy của cầu thủ bóng đá.

Có khoảng 30 người mẫu được thuê đến tiệc sinh nhật Yamal. Ảnh: Instagram

Trong video trên Instagram có hơn 35 triệu người theo dõi, Lamine công bố áo số 10 của Barcelona, có cha mẹ và em trai – với hình ảnh người cha mặc đồ trẻ trung, đội mũ lưỡi trai lệch một bên rất gây chú ý.

Gia đình: Yếu tố thiếu kiểm soát

Môi trường gia đình Yamal không giúp kiềm chế tham vọng của cầu thủ này. Tài năng bóng đá của anh khiến Barca phải trả mức lương 20 triệu euro (sau thuế, kèm các khoản thưởng). Kết hợp với độ tuổi còn quá trẻ, đây là “một hỗn hợp nguy hiểm”.

“Lamine đến từ một gia đình thiếu ổn định”, nguồn tin thân cận Barca chia sẻ với El Mundo. “Người cha từng suýt bị sát hại (bị đâm tháng 8/2024).

Người bà cố gắng làm trụ cột nhưng không thể kiểm soát nổi. Mẹ anh cũng có cuộc sống riêng và lập gia đình mới. Lamine đến La Masia trong tình trạng khá lạc lối, được định hướng học hành, rèn giũa... nhưng giờ thì anh đã là siêu sao toàn cầu”.

Yamal bị chỉ trích phô trương. Ảnh: Instagram

Cha Yamal, Mounir Nasraoui, mới 21 tuổi khi con trai ra đời. Mẹ anh, Sheila Ebana, chỉ 17 tuổi. Họ chia tay khi Lamine lên 3, cùng nuôi con.

Nasraoui thường xuyên xuất hiện trước truyền thông. Hôm Yamal ký hợp đồng, ông hét to “Barca muôn năm” như thể chính mình là nhân vật chính.

Cũng nguồn tin trên lo ngại: “Ảnh hưởng từ cha không tích cực vì ông không kiểm soát được cách tận hưởng thành công của con trai. Không phải ông cố tình trục lợi, mà hành xử như thể vừa trúng xổ số.

Người đại diện Jorge Mendes cũng không thể đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc – chỉ quan tâm đến hiệu quả kinh tế.

Mendes sẽ không phải người kéo Lamine lại nếu anh lạc lối – vì đó không phải nhiệm vụ của ông ta”.

Trước làn sóng chỉ trích về buổi tiệc, cha của Lamine phản ứng trên mạng xã hội: “Ghen tỵ giết người”.

Barcelona cũng không thể can thiệp nhiều vào cuộc sống của cầu thủ. “Đối với Barca, việc định hướng tình hình này không dễ. Laporta không có đủ thẩm quyền đạo đức để dạy bảo người khác.

Barca lo lắng những cám dỗ quanh Yamal. Ảnh: EFE

Messi và Cristiano Ronaldo là hình mẫu về việc cân bằng cuộc sống với sự nghiệp. Yamal có thể chọn theo họ, hoặc đi theo lối mòn Maradona hay Neymar”.

Sự đầu tư từ Barca có thể trở nên vô nghĩa nếu Yamal sa ngã. “Lamine tin rằng mình đặc biệt vì được người khác nói vậy. Khi trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới, anh bắt đầu sống như thế.

Nếu không có hệ thống tham chiếu vững chắc, việc để danh tiếng chi phối là điều dễ hiểu. Điều này không mới. Nhiều người mới giàu cũng như vậy.

Từ không có gì đến khi có quá nhiều tiền – thì tiệc tùng kiểu đó là hệ quả tất yếu. Sắp tới, khi có bằng lái xe, cậu ta chắc sẽ mua siêu xe... Chúng ta từng thấy kịch bản này”.

Nguồn tin thân Barca cho rằng cha của Yamal ăn mừng như trúng số khi con trai ký hợp đồng. Nguồn: Instagram

(Theo L.O.C/El Mundo)