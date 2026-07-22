Theo Stream Line Feed dẫn dữ liệu từ U.S. News, đây cũng là thứ hạng cao nhất mà một trường đại học Trung Quốc đạt được ở lĩnh vực Toán học trong bảng xếp hạng này.

Vượt Singapore, dẫn đầu châu Á về Toán học

Theo U.S. News, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó chú trọng uy tín nghiên cứu ở cấp toàn cầu và khu vực, số lượng công bố khoa học, số trích dẫn cũng như tỷ lệ các bài báo nằm trong nhóm 10% được trích dẫn nhiều nhất thế giới.

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học của Đại học Bắc Kinh đã công bố nhiều nghiên cứu trên các tạp chí toán học uy tín như Annals of Mathematics và Journal of the American Mathematical Society.

Theo bảng xếp hạng năm 2026, Đại học Bắc Kinh:

- Đứng thứ 6 thế giới về Toán học;

- Xếp thứ 19 thế giới trong bảng xếp hạng đại học tổng thể;

- Đứng thứ 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ 2 tại Trung Quốc;

- Xếp số 1 châu Á về Toán học, vượt Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Tokyo.

Ngoài ra, theo dữ liệu của Essential Science Indicators (ESI), 22 lĩnh vực của Đại học Bắc Kinh hiện nằm trong nhóm 1% có ảnh hưởng khoa học cao nhất thế giới.

Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Fanpage Đại học Bắc Kinh

Chiến lược đưa Đại học Bắc Kinh vào nhóm dẫn đầu

Theo nhận định của các chuyên gia giáo dục, thành tích này là kết quả của quá trình đầu tư lâu dài của Trung Quốc cho khoa học cơ bản và các chính sách thu hút nhân tài.

Đại học Bắc Kinh đã tuyển dụng nhiều nhà toán học người Trung Quốc đang làm việc tại các trường đại học hàng đầu ở nước ngoài, đồng thời tăng cường đầu tư cho nghiên cứu trong các lĩnh vực như toán thuần túy, toán ứng dụng, thuật toán mật mã và điện toán lượng tử.

Một trong những đơn vị đóng vai trò quan trọng là Trung tâm Nghiên cứu Toán học Quốc tế Bắc Kinh (BICMR). Trung tâm này thường xuyên tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế, hỗ trợ các nhà nghiên cứu sau tiến sĩ và thúc đẩy những công trình nghiên cứu có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực Toán học.

Bảng xếp hạng năm 2026 cũng cho thấy xu hướng các trường đại học châu Á ngày càng cải thiện vị trí trên bản đồ học thuật thế giới. Bên cạnh Đại học Bắc Kinh, nhiều trường như Đại học Thanh Hoa và Đại học Quốc gia Singapore cũng tiếp tục tăng hạng trong bảng xếp hạng tổng thể.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, Toán học được xem là nền tảng cho nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, mật mã học và kỹ thuật hàng không - vũ trụ. Thành tích của Đại học Bắc Kinh cũng phản ánh xu hướng các trường đại học Trung Quốc ngày càng nâng cao vị thế trong lĩnh vực Toán học. Những năm gần đây, nước này tăng đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, thu hút các nhà khoa học hàng đầu và xây dựng nhiều chương trình đào tạo nhân tài từ sớm, với mục tiêu trở thành một trong những cường quốc toán học của thế giới trong thập kỷ tới.