Kỹ thuật Dual Console, mở ra hướng điều trị mới cho người bệnh ung thư và các bệnh lý phức tạp, đặc biệt những trường hợp đồng thời mắc nhiều tổn thương thuộc các chuyên khoa khác nhau. Khi đó, thay vì phải trải qua nhiều cuộc mổ riêng biệt, các chuyên gia ở từng lĩnh vực như tiết niệu, tiêu hóa, phụ khoa và ngoại tổng quát… có thể cùng điều khiển robot để xử trí toàn bộ các khối u, tổn thương ở nhiều cơ quan trong cùng một lần mổ.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hai chuyên gia với 2 hệ thống điều khiển robot Da Vinci Xi, phối hợp phẫu thuật điều trị ung thư tuyến tiền liệt thành công, được hãng robot chứng nhận. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

“Đây không đơn thuần là hai bác sĩ cùng điều khiển một robot, mà là sự kết hợp kinh nghiệm của hai chuyên gia trên cùng một phẫu trường để mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh”, PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết.

Nhờ những ưu điểm vượt trội này, kỹ thuật mổ “song kiếm hợp bích” hai chuyên gia trên hai hệ thống robot cùng lúc giúp nhân lên nhiều lần lợi ích cho người bệnh: giảm số lần mổ, giảm thiểu xâm lấn, tối ưu hiệu quả điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện và tiết kiệm chi phí; đặc biệt người bệnh lớn tuổi, nhiều bệnh nền hoặc nhiều tổn thương phức tạp.

Người bệnh đầu tiên được phẫu thuật bằng kỹ thuật Dual Console tại BVĐK Tâm Anh là ông Huỳnh Văn Đoàn (73 tuổi), mắc ung thư tuyến tiền liệt trên nền đái tháo đường và tăng huyết áp. Ông được điều trị nội khoa ở địa phương song hiệu quả hạn chế, ngày càng gầy gò, xanh xao. Gia đình đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM với mong muốn tìm giải pháp hiện đại, triệt để hơn.

Giá trị lớn nhất của kỹ thuật Dual Console ở khả năng đưa kinh nghiệm của nhiều chuyên gia cùng hội tụ trong cùng một cuộc mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, PGS Chuyên quyết định áp dụng kỹ thuật mổ đột phá Dual Console, lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam với bộ đôi hệ thống “siêu robot” Da Vinci Xi hiện đại nhất Đông Nam Á, trị giá gần 200 tỷ đồng. Theo đó, PGS Chuyên cùng TS.BS Lê Phúc Liên - Trưởng đơn vị Niệu nữ, nữ bác sĩ đầu tiên phẫu thuật robot trong lĩnh vực thận - tiết niệu, sử dụng 2 hệ thống điều khiển của 2 robot Da Vinci Xi trong một cuộc mổ.

Khi PGS Chuyên tập trung bóc tách triệt để khối u thì TS.BS Lê Phúc Liên phối hợp giữ mô, kiểm soát mạch máu, bảo tồn các cấu trúc quan trọng như bàng quang, niệu đạo, trực tràng và hệ thống mạch máu, thần kinh vùng chậu giúp hạn chế ảnh hưởng chức năng tiểu tiện và sinh lý ở người bệnh trung niên. Hai chuyên gia cùng quan sát phẫu trường trong không gian 3 chiều được phóng đại đến 10-15 lần.

Đại diện BVĐK Tâm Anh cho biết: “Từng chuyên gia đảm nhiệm chính xác phần việc thuộc chuyên môn của mình, giúp rút ngắn thời gian mổ, giảm thời gian gây mê và hạn chế mất máu. Nếu một ca cắt tuyến tiền liệt bằng robot thông thường kéo dài khoảng 150-180 phút thì với Dual Console, thời gian phẫu thuật được rút ngắn kỷ lục - chỉ còn khoảng 40 phút tương đương 1/3 thời gian mổ thông thường”.

Sau mổ 1 ngày, ông Đoàn có thể ngồi dậy ăn uống, đi lại bình thường và xuất viện khỏe mạnh chỉ sau 3 ngày. Sau ông Đoàn, 5 bệnh nhân ung thư thận, ung thư bàng quang đã được phẫu thuật điều trị triệt căn với kỹ thuật này. Đặc biệt, có 2 trường hợp cùng 66 tuổi, ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn muộn (IIIA), khối u đã xâm lấn xuống các mô xung quanh khiến các lớp mô dính chặt, vẫn được bóc tách trọn vẹn.

Ông Đoàn có thể ngồi dậy, sinh hoạt ăn uống bình thường ngay sau mổ và xuất viện sau 3 ngày. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo các chuyên gia y tế, việc triển khai thành công kỹ thuật Dual Console được xem là cột mốc mới của ngành ngoại khoa Việt Nam, đưa Tâm Anh vào bản đồ các trung tâm ngoại khoa trên thế giới khi hội tụ năng lực nhiều chuyên gia trong cùng một ca mổ, mang lại lợi ích vượt trội cho người bệnh.

Theo Intuitive Surgical (Mỹ) - hãng sản xuất robot Da Vinci Xi, không nhiều bệnh viện có thể triển khai kỹ thuật Dual Console. Đây là công nghệ đòi hỏi đồng thời hạ tầng thiết bị, đội ngũ phẫu thuật viên trình độ cao và hệ thống vận hành chuẩn hóa cao. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Đông Nam Á đồng thời sở hữu hai hệ thống robot Da Vinci Xi và triển khai thành công phẫu thuật buồng điều khiển kép, mở rộng khả năng điều trị đa chuyên khoa trong một ca mổ, hướng đến đào tạo phẫu thuật viên robot và chuyển giao kỹ thuật ngoại khoa công nghệ cao ngay tại Việt Nam.

Robot Da Vinci Xi với công nghệ Mỹ được FDA (Mỹ) chứng nhận độ ổn định, tính chính xác và an toàn tuyệt đối qua hơn 14 triệu ca mổ thành công trên toàn thế giới. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện chi phí mổ robot tại Tâm Anh chỉ từ 85 triệu VNĐ, thuộc nhóm thấp nhất thế giới, chỉ bằng khoảng 1/10 so với Mỹ hoặc Singapore và một nửa so với Thái Lan nhờ chính sách “bình dân hóa” y tế công nghệ cao. Người bệnh còn được áp dụng BHYT đầy đủ theo quy định.

Uyên Trinh