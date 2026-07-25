Chỉ cần xét nghiệm đơn giản

Đây là khuyến cáo của Phó Giáo sư John Yuen Shyi Peng, Trưởng khoa kiêm bác sĩ tư vấn cao cấp Khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH), tại Hội thảo Tiết niệu và Nhãn khoa SingHealth diễn ra ngày 23/7.

Theo PGS John Yuen Shyi Peng, ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm và hầu như không có triệu chứng rõ ràng. Khi người bệnh xuất hiện các biểu hiện lâm sàng như tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu ra máu hay đau xương, bệnh thường đã tiến triển đến giai đoạn muộn.

Vì vậy, tầm soát sớm đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Các hướng dẫn y khoa quốc tế khuyến cáo nam giới nên trao đổi với bác sĩ về việc xét nghiệm PSA từ khoảng 45 tuổi, đặc biệt nếu có người thân mắc ung thư tuyến tiền liệt hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao.

PSA là một xét nghiệm máu đơn giản giúp đánh giá nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt và xác định khoảng thời gian tầm soát phù hợp cho từng người. Nếu nam giới ngoài 40 tuổi có chỉ số PSA thấp chưa cần xét nghiệm lại trong vài năm, tùy theo cá nhân và chỉ định của bác sĩ.

Theo vị chuyên gia này, việc tầm soát ung thư tuyến tiền liệt hiện vẫn chưa phổ biến tại nhiều quốc gia châu Á. Vì vậy, không ít bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn 3 hoặc 4.

Phó Giáo sư John Yuen Shyi Peng chia sẻ về bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Ảnh: P.T.

"Ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 3 vẫn còn cơ hội điều trị. Tuy nhiên, khi bệnh đã sang giai đoạn 4 thì gần như không thể chữa khỏi hoàn toàn. Trong khi đó, nếu phát hiện ở giai đoạn 1 hoặc 2, cơ hội điều trị hiệu quảkhả năng điều trị thành công là cao nhất", PGS John Yuen Shyi Peng nhấn mạnh.

Xu hướng phẫu thuật mới

Bên cạnh tầm soát sớm, PGS John Yuen Shyi Peng cho biết những tiến bộ trong phẫu thuật robot đang giúp việc điều trị ung thư tuyến tiền liệt trở nên ít xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục.

Theo đó, kỹ thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc bằng robot theo đường tiếp cận ngoài phúc mạc được thực hiện hoàn toàn bên ngoài khoang bụng, không đi qua khu vực chứa các cơ quan tiêu hóa.

Trong khi đó, đa số phương pháp phẫu thuật robot truyền thống phải đi qua khoang phúc mạc nên có thể tác động đến ruột, khiến người bệnh chướng bụng, mệt mỏi sau mổ và chậm ăn uống, vận động trở lại.

"Tiếp cận ngoài phúc mạc giúp hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, nhờ đó bệnh nhân có thể ăn uống, đi lại và phục hồi thể trạng sớm hơn", ông cho biết.

Phó Giáo sư John Yuen Shyi Peng cho rằng phẫu thuật robot có nhiều hữu ích cho ung thư tiền liệt tuyến. Ảnh: P.T.

Một ưu điểm khác của kỹ thuật này là bệnh nhân có thể nằm ở tư thế tương đối bằng phẳng trong suốt ca mổ. Ngược lại, với phẫu thuật robot thông thường, người bệnh thường phải nằm ở tư thế dốc đầu thấp trong nhiều giờ, làm tăng nguy cơ phù nề và ứ dịch sau phẫu thuật.

So với phương pháp truyền thống cần khoảng 5-6 đường rạch da, kỹ thuật mới chỉ cần từ 1-3 đường mổ. Trong một số trường hợp phù hợp, ca phẫu thuật thậm chí chỉ cần một đường mổ nhỏ, kích thước này được điều chỉnh tùy theo thể tích tuyến tiền liệt và tình trạng của bệnh nhân.

Theo PGS John Yuen Shyi Peng, hiện khoảng 90% bệnh nhân đủ điều kiện có thể xuất viện trong vòng 23 giờ sau mổ. Những người được phẫu thuật vào buổi sáng thường có thể ra viện vào khoảng 18 giờ cùng ngày, trong khi các ca mổ muộn hơn sẽ ở lại theo dõi qua đêm và xuất viện vào sáng hôm sau.

Mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa Singapore thực hiện khoảng 300 ca phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt bằng robot. Trong đó, khoảng 20-30% là bệnh nhân quốc tế. Ông hy vọng bất cứ nam giới nào cũng nên tầm soát sớm bệnh lý này.

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