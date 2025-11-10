Ngày 10/11, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức họp báo thông tin về Festival Sông Hồng - Lào Cai 2025 với chủ đề “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” diễn ra từ ngày 18 - 24/11, tại các phường Lào Cai, Cam Đường và một số xã, phường trên địa bàn.

Bộ nhận diện hình ảnh của sự kiện Festival Sông Hồng - Lào Cai 2025. Ảnh: BTC

Theo đó, Festival Sông Hồng 2025 được khai mạc vào 20h ngày 19/11 cùng với chuỗi các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ Festival. Đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá; góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại giữa Lào Cai, các tỉnh lưu vực sông Hồng của Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: Linh Vũ

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng BTC Festival Sông Hồng – Lào Cai 2025 nhấn mạnh, trong dòng chảy lịch sử và văn hóa của nền văn minh sông Hồng, Lào Cai có vị trí đặc biệt khi là nơi con sông Hồng bắt đầu chảy vào đất Việt.

Theo bà Hạnh, đây không chỉ là lợi thế địa lý mà còn là giá trị văn hóa sâu sắc, gắn liền với hành trình hình thành và phát triển của các tỉnh lưu vực sông Hồng. Chính vì vậy, Festival Sông Hồng 2025 là dịp để Lào Cai tôn vinh, bảo tồn và khai thác hiệu quả các giá trị văn hoá của dòng sông, biến di sản thành nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

“Lào Cai hướng đến việc đưa những giá trị văn hóa của sông Hồng trở thành tài sản chung của cộng đồng, là động lực để phát triển du lịch, thương mại và mở rộng hợp tác quốc tế”, bà Hạnh khẳng định.

Lào Cai, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ảnh: XĐ

Trước đó, tỉnh Lào Cai đã xây dựng và ban hành Đề án Festival sông Hồng giai đoạn 2025 - 2035. Với lộ trình cụ thể: trong giai đoạn 2025 - 2026, Festival được tổ chức quy mô cấp tỉnh với sự tham gia của các tỉnh lưu vực sông Hồng của Việt Nam và châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam).

Trong giai đoạn 2027 - 2035, sự kiện này sẽ được mở rộng tổ chức với quy mô cấp quốc gia, có sự phối hợp, hỗ trợ của các Bộ, ngành trung ương, hướng tới xây dựng Festival trở thành sự kiện văn hóa - du lịch quốc gia có yếu tố quốc tế và được tổ chức định kỳ 2 năm/lần.