Lễ hội "Câu chuyện từ những nghệ nhân" diễn ra từ ngày 6 đến 11/6

Một trải nghiệm chưa từng có ở miền Trung

Tọa lạc trên Bán đảo Sơn Trà nguyên sơ, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort trải rộng qua 4 tầng không gian, kết nối bằng tuyến tàu điện leo núi băng qua sườn đồi xanh mát, tạo nên một sân khấu hoàn hảo cho một lễ hội nghệ thuật và ẩm thực đẳng cấp.

Ba không gian ẩm thực sẽ lần lượt trở thành những sân khấu nghệ thuật với trải nghiệm riêng biệt. La Maison 1888 - nhà hàng được vinh danh sao Michelin đầu tiên tại miền Trung - nơi diễn ra những trải nghiệm cao điểm của chương trình. Tingara - nhà hàng Nhật Bản đương đại - mở ra không gian cho chuỗi tiệc quy tụ các đầu bếp khách mời từ khắp châu Á. Long Bar - quầy bar trở thành sân khấu cho những đêm trình diễn cocktail đặc sắc.

Tâm điểm trải nghiệm: nơi nghệ thuật và ẩm thực đối thoại

Trong khuôn khổ lễ hội, nhà hàng La Maison 1888 sẽ trở thành tâm điểm của các trải nghiệm. Nổi bật là hai đêm 10 và 11 tháng 6 với sự kiện Bensley + Le Squer: Nghệ thuật tận hưởng cuộc sống, nơi nghệ thuật và ẩm thực cao cấp cùng song hành.

Đa dạng không gian, đa dạng trải nghiệm

Tại Tingara sẽ diễn ra chuỗi tiệc tối Những tinh tú ẩm thực: Bữa tiệc sáu bàn tay nghệ nhân - Culinary Constellations, quy tụ các đầu bếp khách mời từ Hồng Kông và Việt Nam.

Long Bar trở thành điểm hẹn của những trải nghiệm cocktail lấy cảm hứng từ thảo mộc và nguyên liệu bản địa Việt Nam, mang đến góc nhìn mới mẻ về nghệ thuật pha chế.

Hành trình 6 ngày trải nghiệm ẩm thực, thức uống và khám phá

Chương trình nhạc live và các màn trình diễn ngoài trời góp phần tạo nên không khí sống động

Thứ Bảy, ngày 6/6

- Lễ Khai mạc bên bờ biển: Trình diễn trực tiếp, các quầy ẩm thực, đồ uống được tinh tuyển, âm nhạc và tiệc BBQ kết hợp lửa trại trên biển.

Chủ Nhật, ngày 7/6

- Đại tiệc Brunch tại nhà hàng Citron

- Chương trình Những tinh tú ẩm thực: Tiệc tối từ sáu bàn tay nghệ nhân tại Tingara với sự góp mặt của Đầu bếp Loïc Portalier.

Thứ Hai, ngày 8/6:

- Tiệc tối từ sáu bàn tay nghệ nhân tại Tingara với sự góp mặt của Đầu bếp Cường Nguyễn.

- Hành trình ẩm thực cùng Đầu bếp Christian Le Squer tại nhà hàng La Maison 1888.

Thứ Ba, ngày 9/6

- Chương trình Những tinh tú ẩm thực: Tiệc tối từ 6 bàn tay nghệ nhân tại Tingara với sự góp mặt của Đầu bếp Hoàng Tùng.

- Trình diễn Cocktail cùng Ohm Supapat tại Long Bar.

Hành trình ẩm thực cùng Đầu bếp Christian Le Squer tại nhà hàng La Maison 1888.

Thứ Tư, ngày 10/6

- Chương trình Những tinh tú ẩm thực: Tiệc tối từ sáu bàn tay nghệ nhân tại Tingara với Đầu bếp Hoàng Tùng và Đầu bếp Junichi Yoshida.

- Trình diễn Cocktail cùng Ohm Supapat tại Long Bar.

- Khai mạc sự kiện Bensley + Le Squer: Nghệ thuật tận hưởng cuộc sống tại nhà hàng La Maison 1888.

Thứ Năm, ngày 11/6

- Tiệc tối cùng Đầu bếp Junichi Yoshida tại Tingara.

- Bế mạc sự kiện Bensley + Le Squer: Nghệ thuật tận hưởng cuộc sống.

Định vị Đà Nẵng như một điểm đến của trải nghiệm cao cấp

Ông Seif Hamdy - Tổng Quản lý khu nghỉ dưỡng, chia sẻ: “Thông qua ẩm thực và nghệ thuật, chúng tôi mong muốn mang đến một cách cảm nhận mới về Đà Nẵng, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế của thành phố như một điểm đến của ẩm thực và văn hóa.”

"Những sự kiện như Lễ hội 'Câu chuyện từ những nghệ nhân' thực sự làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của điểm đến, khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một trung tâm hàng đầu về du lịch trải nghiệm đặc sắc." - Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng.