UBND xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh vừa thông báo việc áp dụng mức thưởng bằng 20% giá trị bồi thường về đất đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây.

Dự án có quy mô 1.089,6 ha, tọa lạc tại xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), do liên danh CTCP Vinhomes và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) làm chủ đầu tư.

Theo sự thống nhất của chủ đầu tư, UBND xã Phước Vĩnh Tây sẽ áp dụng mức thưởng 20% giá trị bồi thường về đất cho các trường hợp đăng ký nhận tiền và bàn giao mặt bằng sớm để triển khai dự án.

Hiện trạng một phần khu đất sẽ xây dựng Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây. Ảnh: Quỳnh Danh

Để được nhận khoản thưởng này, người sử dụng đất bị ảnh hưởng phải đăng ký nhận tiền trước ngày 30/9. Trường hợp đất không có nhà ở, thời gian bàn giao mặt bằng tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận tiền. Còn nếu có nhà ở trên đất thì thời gian bàn giao mặt bằng tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận tiền.

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 11/2023, với tổng vốn gần 91.000 tỷ đồng, chính thức khởi công ngày 19/8/2025.

Theo quy hoạch, dự án bao gồm 15.244 lô đất xây dựng nhà ở thương mại. Trong đó, có 8.194 biệt thự; 7.050 nhà liền kề; 13.440 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà thấp tầng dành cho tái định cư.

Ngoài ra, dự án còn được quy hoạch nhiều hạ tầng và tiện ích xã hội như: 30 trường học (từ mầm non đến trung học phổ thông), bệnh viện, khu thể thao - văn hóa, trung tâm thương mại - dịch vụ...

Theo thống kê, có khoảng 3.805 hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng, với tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ước tính 10.678 tỷ đồng.

Tính đến tháng 4/2025, đã có 1.089 hộ dân nhận tổng cộng gần 3.000 tỷ đồng tiền bồi thường cho 332,8 ha đất nông nghiệp. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm kê, chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân còn lại.