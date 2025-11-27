Ca sĩ Lân Nhã bất ngờ thông báo hủy concert Nhã Concert dự kiến diễn ra ngày 7/12 tại Cung Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội. Đây là concert cá nhân đầu tiên sau 8 năm theo đuổi nghệ thuật, đánh dấu 15 năm ca hát của nam ca sĩ. Thông báo đăng tải tối 26/11 khiến khán giả bất ngờ.

Lân Nhã thừa nhận lượng vé bán chưa đạt mức tiêu chuẩn, kết hợp tình hình lũ lụt miền Trung khiến anh muốn ưu tiên hỗ trợ cộng đồng hơn duy trì lịch diễn.

Trước đó, Lân Nhã vướng tranh cãi về giá vé 1,5-3 triệu đồng/suất, ngang ngửa Mỹ Tâm hay Hà Anh Tuấn. Nhiều ý kiến cho rằng mức giá quá cao so với sức hút hiện tại, dù anh được biết đến là giọng ca thực lực với dòng nhạc bolero trữ tình. Nam ca sĩ xin lỗi vì không mang đến buổi diễn xứng đáng, cam kết hoàn tiền đầy đủ và tặng quà lưu niệm. Anh sẽ dời lịch sang thời điểm phù hợp hơn. Fan hâm mộ phần lớn thông cảm, động viên Lân Nhã coi đây là bài học quý giá.

Ca sĩ Lân Nhã.

Sự việc không phải trường hợp cá biệt trong làng giải trí Việt. Hai tuần trước, Đức Phúc dời mini show Em đồng ý tại Hà Nội sang 2026, nhiều đồn đoán do bán vé ế ẩm. Diva Hà Trần từng hủy live concert vô thời hạn vài tuần trước ngày diễn với lý do nhà sản xuất "không đủ kinh phí tổ chức". Những sự cố này phản ánh thực tế: tổ chức concert đòi hỏi đầu tư khổng lồ về kinh phí và marketing, dễ thất bại nếu thiếu lượng khán giả trung thành.

Với sự trỗi dậy của streaming và show truyền hình, khán giả ngày càng kén chọn, concert cá nhân đối mặt với nhiều rủi ro cao. Trong thị trường âm nhạc cạnh tranh khốc liệt, sự linh hoạt trong chiến lược quảng bá là chìa khóa tránh cú vấp tương tự.

Lân Nhã hát với Quốc Thiên, Tuấn Ngọc, Anh Tú:

Minh Nghĩa

Ảnh: Tư liệu