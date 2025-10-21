Diễn viên Lan Phương vừa có chuyến công tác ngắn ngày tại TPHCM sau khi hoàn thành phim Gió ngang khoảng trời xanh. Chạy show 2 sự kiện một ngày, bà mẹ hai con biến hóa phong cách liên tục. Cô nữ tính thanh lịch với đầm lụa hở lưng sexy khi dự một sự kiện làm đẹp vào buổi sáng và quyến rũ, gợi cảm với đầm đuôi cá bó sát cùng nhiều khoảng hở táo bạo trên thảm đỏ một buổi lễ trao giải vào buổi tối.

Lan Phương cho biết cô đã tìm thấy sự cân bằng sau quãng thời gian khó khăn. Nữ diễn viên hạnh phúc vì được tự do là chính mình, thoải mái làm công việc mình yêu thích và cân bằng được thời gian cho sự nghiệp và con cái khi trở lại cuộc sống độc thân. Trong chuyến công tác TPHCM lần này, cô mang hai con gái Lina và Mia theo cùng để tận hưởng cuối tuần bên nhau.

Nói về vóc dáng ngày càng mảnh mai của mình, Lan Phương cho biết cô duy trì tập gym đều đặn, kết hợp thêm một số môn khác như kick-boxing, street dance, múa Trung Quốc và chạy bộ. Việc tập luyện thể thao thường xuyên không chỉ khiến cô tăng cơ, giảm mỡ, có vóc dáng mảnh mai hơn thời son rỗi mà còn giúp nâng cao sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân từng trải qua quãng thời gian khó khăn vì hôn nhân không hạnh phúc, thủ tục ly hôn kéo dài nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập và suy nghĩ tích cực, cô có thể tự vực mình dậy khỏi trạng thái căng thẳng, lấy lại năng lượng tràn đầy cho mọi hoạt động. Với Lan Phương, đó là cách tìm lại chính mình từ thể chất lẫn tinh thần và để có góc nhìn tươi mới, chân thành hơn với cuộc sống.

Trở lại cuộc sống độc thân, Lan Phương dành ưu tiên cho việc cân bằng thời gian giữa sự nghiệp và con cái. Với cô, hai bé Lina và Mia là điều quan trọng nhất còn công việc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Vì vậy, cô thường lựa chọn các dự án không phải đi công tác dài ngày quá nhiều hoặc có lịch trình phù hợp với lịch sinh hoạt của các bé.

Bên cạnh đó, Lan Phương biến các chuyến công tác thành làm việc kết hợp du lịch nếu đưa các con theo cùng và sau khi hoàn thành công việc. Ba mẹ con sẽ có thời gian cùng thăm thú, khám phá những địa điểm mới. Với nữ diễn viên, đây là phương án để cô vừa làm việc, vừa được bên con nhiều nhất có thể.

Dù khá vất vả khi một mình chăm con nhưng Lan Phương vẫn thấy hạnh phúc. Cô yêu từng khoảnh khắc bên con, nhất là những lúc nhìn con ăn hết những bữa cơm do mẹ tự chuẩn bị, vui vẻ nô đùa bên nhau. Đến cuối ngày, khi ôm con trước khi đi ngủ, nữ diễn viên thấy mọi sự vất vả của mình đều xứng đáng.

Cách Lan Phương chọn vai diễn ở giai đoạn này cũng có nhiều mới mẻ. Sau vai bác sĩ trong phim điện ảnh Tử chiến trên không và Linh, người phụ nữ gây sóng gió cho gia đình Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh, cô còn góp mặt trong một dự án truyền hình khác với tạo hình khác biệt với nhân vật trong các phim mình từng đóng chuẩn bị lên sóng.

Lan Phương và Doãn Quốc Đam trong "Gió ngang khoảng trời xanh":

Ảnh: NVCC

Clip: VFC