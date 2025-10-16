Trong tập 30 Gió ngang khoảng trời xanh mới lên sóng VTV, Linh (Lan Phương) sau bữa tiệc chung quá chén đã xông lên phòng Đăng (Doãn Quốc Đam) và hai người sau đó đi quá giới hạn. Cảnh nóng của hai nhân vật được nhận xét khá bạo và gây sốc dù chỉ diễn ra khá ngắn.

Cảnh trên phim.

VTV vừa tung clip hậu trường cảnh quay cho thấy hai diễn viên đã tập kỹ từng hành động trước khi bấm máy. Thậm chí Lan Phương còn nói "Đam mỗi lần diễn 1 kiểu" ám chỉ nam diễn viên thường diễn không như đã tập trước.

Tuy trên phim chỉ có hai nhân vật nhưng thực tế ở bối cảnh phim được cho là "riêng tư" này rất đông thành phần đoàn phim. Dù cảnh quay khá nhạy cảm nhưng Lan Phương và Doãn Quốc Đam diễn rất tự nhiên.

Hình ảnh hậu trường phim.

Trước đó chia sẻ với VietNamNet, Lan Phương nói cô nhận lời đóng Gió ngang khoảng trời xanh một phần vì được diễn chung với Doãn Quốc Đam. Hai diễn viên từng vào vai vợ chồng trong phim Gia đình mình vui bất thình lình 2 năm trước dù ngoài đời Lan Phương hơn Doãn Quốc Đam tới 5 tuổi.

Tuy bị không ít khán giả nhận xét khá "già" khi được chọn vào vai tiểu tam trong Gió ngang khoảng trời xanh nhưng nhiều người thừa nhận Lan Phương diễn rất ăn ý với Doãn Quốc Đam.

Ảnh, clip: VTV