Rau đay là loại rau dân dã, quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, đặc biệt vào mùa hè. Vị thanh mát và phần nhớt đặc trưng của rau đay còn mang lại một số lợi ích dinh dưỡng đáng chú ý.

Có ý kiến cho rằng ăn rau đay thường xuyên giúp thanh nhiệt, thải độc, chống táo bón và kéo dài tuổi thọ. Quan niệm này có cơ sở khoa học không? Xin bác sĩ tư vấn! (Lê Thuý Hằng - TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Trần Như Thủy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Rau đay là món rau quen thuộc, đặc biệt trong những ngày nóng nhưng một số người lại không thích phần nhớt đặc trưng của rau.

Dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, 100g rau đay sống cung cấp khoảng 4,76mg sắt và 37mg vitamin C. Trong khi đó, 100g rau đay đã luộc, để ráo chứa khoảng 3,14mg sắt và 33mg vitamin C. Loại rau này còn cung cấp beta-caroten, folate, canxi, kali và chất xơ.

Theo y học cổ truyền, rau đay được sử dụng với công năng thanh nhiệt, nhuận tràng. Trong dân gian, loại rau này còn thường được chế biến thành món ăn cho phụ nữ sau sinh với mong muốn hỗ trợ tiết sữa.

Rau đay - thực phẩm quen thuộc của người Việt. Ảnh: Hoa Linh.

Rau đay góp phần bổ sung sắt cho khẩu phần ăn. Tuy nhiên, với người đã được chẩn đoán thiếu máu do thiếu sắt, việc xác định nguyên nhân và bổ sung sắt cần thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ, không nên chỉ dựa vào thực phẩm.

Rau đay có hỗ trợ tiêu hóa và giúp kéo dài tuổi thọ không?

Chất xơ và chất nhầy trong rau đay có khả năng giữ nước, góp phần làm mềm phân và hỗ trợ nhu động ruột. Loại rau này có thể hữu ích với người có khẩu phần ăn thiếu rau xanh và chất xơ.

Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng để kết luận ăn rau đay trực tiếp giúp kéo dài tuổi thọ. Để duy trì sức khỏe lâu dài, mỗi người cần xây dựng chế độ ăn đa dạng, bổ sung đủ rau xanh và chất xơ, kết hợp vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát các bệnh mạn tính.

Một số lưu ý khi sử dụng rau đay

Người đang bị tiêu chảy hoặc dễ đầy bụng nên điều chỉnh lượng rau theo khả năng dung nạp; nên luân phiên ăn rau đay với các loại rau khác để bảo đảm khẩu phần đa dạng.

Trẻ nhỏ có thể ăn rau đay khi bắt đầu giai đoạn ăn bổ sung, thường từ khoảng 6 tháng tuổi. Rau cần được nấu chín, cắt nhỏ hoặc nghiền nhuyễn phù hợp với khả năng ăn của trẻ. Bữa ăn vẫn phải bảo đảm đủ năng lượng, chất đạm, chất béo và các vi chất dinh dưỡng cần thiết.

Phụ nữ mang thai có thể sử dụng rau đay như một loại thực phẩm thông thường nếu dung nạp tốt. Bà bầu không nên tự ý dùng nước sắc đậm đặc hoặc các chế phẩm từ rau đay với mục đích “an thai” khi chưa có hướng dẫn của người có chuyên môn.

Để bảo đảm an toàn, bạn nên chọn rau từ nguồn cung cấp đáng tin cậy, rửa kỹ dưới vòi nước sạch và nấu chín trước khi ăn. Sử dụng rau đay với lượng phù hợp, kết hợp cùng các thực phẩm khác trong bữa ăn là cách đơn giản để tận dụng giá trị dinh dưỡng của loại rau quen thuộc này.

Hai loại rau húng quen thuộc được ví như 'gia vị sống khỏe' Không chỉ giúp món ăn dậy mùi, húng chanh và húng quế còn chứa tinh dầu cùng nhiều hợp chất thực vật được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa, kháng khuẩn.

Loại rau gia vị quen thuộc nên ăn thường xuyên, tốt cho tiêu hóa và tim mạch Lá hẹ cung cấp chất xơ, vitamin và nhiều hợp chất thực vật có lợi. Đưa hẹ vào bữa ăn đúng cách có thể góp phần hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.