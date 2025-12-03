Trong Lằn ranh tập 24 lên sóng tối nay, 3/12, công an điều tra và đại diện Viện kiểm sát tiếp tục lấy lời khai của Viên (Doãn Quốc Đam) và Vinh (Anh Đức) về những thông tin liên quan đến Đặng Đức. Cả 2 đều đưa ra những bằng chứng ngoại phạm của bản thân vào hôm Đức tử vong. Song việc Vinh "chưa khảo đã xưng" về lý do biết Đức qua đời đã khiến cơ quan điều tra đặt nghi vấn.

Trong khi đó, Thu (Hồng Diễm) - Viện phó Viện kiểm sát rất bức xúc khi thấy giấy biên nhận viết tay một giao dịch mở ám giữa Chấn (Hà Việt Dũng) - chồng mình và Đặng Đức. Khi bị Thu tra hỏi "Tại sao không báo cáo ngay việc này với chị?", kiểm sát viên Thu Hương (Anh Đào) đáp: "Em xin lỗi chị! Tại em ngại. Hơn nữa em cũng đợi bên công an xác minh rõ ràng mới báo cáo với chị. Cả Vinh và Viên đã bị bắt và không có dấu hiệu gì là anh Chấn liên quan".

Sau khi Vinh bị bắt khẩn cấp, Khắc (Tiến Lộc) có ngay một buổi trao đổi với đại diện cơ quan điều tra để xác minh làm rõ những thông tin có liên quan đến việc Vinh đánh bạc. "Tôi đã nghe báo cáo. Thú thực là tôi rất sốc", Khắc nói với Thắng (Bảo Anh) và Hương.

Khắc nói trước khi bị bắt Vinh có đến nhà mình vay tiền, chắc chắn để trả nợ. Tuy nhiên, giờ Khắc không quan tâm nữa vì việc vay tiền lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Khắc khẳng định không hề biết Vinh đánh bạc vì nếu có, anh đã đưa thẳng lên công an. Sau đó, Thắng yêu cầu Khắc giải thích từng khoản một đã chuyển cho Vinh từ năm 2023 đến nay.

Khắc sẽ giải thích thế nào trước bằng chứng công an đưa ra? Thu sẽ làm gì khi thấy dấu hiệu phạm tội của chồng? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 23 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.