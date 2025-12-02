Trong Lằn ranh tập 23 lên sóng tối nay, 2/12, đến khi mọi chuyện khó có thể cứu vãn, Khắc (Tiến Lộc) nhờ Triển (Mạnh Trường) sang nói chuyện với ông Sách (NSND Trung Anh) về việc đánh bạc của Vinh (Anh Đức). Ông Sách nghe Triển nói xong không ăn nổi bát phở vợ vừa làm cho.

Vinh là một cán bộ thanh tra nhưng vi phạm pháp luật mà còn nằm trong danh sách quy hoạch cán bộ, việc này đã khiến ông Sách vô cùng thất vọng vì cấp dưới của mình. "Đêm qua tôi vừa phải họp nội chính về việc này, cả mớ cán bộ dính vào. Không lẽ Khắc nó cũng đánh bạc?", ông Sách hỏi. Triển khẳng định: "Chắc chắn là không".

Ở diễn biến khác, trong số tài liệu báo cáo của cơ quan điều tra có trường hợp Lê Văn Vinh - thanh tra Sở Xây dựng, em họ của Trịnh Văn Khắc - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia đánh bạc với số tiền rất lớn nghi là tiền tham ô nên Viện kiểm sát đã có đề nghị khởi tố, bắt tạm giam với đối tượng này.

Trong khi đó, dù Chấn (Hà Việt Dũng) cố tình moi thông tin về một vụ bắt bớ nhưng Viện phó Viện kiểm sát Thu (Hồng Diễm) dứt khoát không tiết lộ gì thêm. Cô nói: "Nguyên tắc làm án mà, anh biết rồi còn hỏi. Công việc của anh cũng như thế. Em chỉ buồn vì vợ chồng mình ngày càng khó chia sẻ với nhau, nhất là từ khi anh ở viện về. Có chuyện gì không thể nói với em à?".

Chấn đáp: "Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ bây giờ những gì anh nói em không tin nữa à? Vì anh không biết em sẽ nhắc chuyện này bao nhiêu lần nữa. Lúc ở viện em nhắc nhở anh giữ gìn sức khoẻ, điều tiết công việc để bớt áp lực nhưng giờ chính em là người tạo áp lực cho anh đấy".

Vinh bị bắt? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 23