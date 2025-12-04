Trong Lằn ranh tập 25 lên sóng tối nay, 4/12, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu (Hồng Diễm) sốt ruột đến tận cơ quan của chồng để yêu cầu Chấn (Hà Việt Dũng) giải thích về tờ giấy viết tay với Đặng Đức. Chấn nói không bao giờ nói dối vợ nhưng Thu không đồng tình, nói cô thi thoảng nói dối bằng những câu vô hại. "Nhưng có những câu nói dối rất hại", Thu gằn giọng. Chấn giải thích chưa kịp nói với Thu và kéo ghế cho vợ ngồi trước khi trình bày.

Trong khi đó, Khắc (Tiến Lộc) không còn đường lùi, cũng chẳng còn cơ hội gì để trông đợi ‘gió đổi chiều’ được nữa nên chọn cách khá khôn ngoan là đi gặp Bí thư Trần Sơn (NSND Trọng Trinh) để nhận trách nhiệm liên quan đến việc cậu em họ Vinh (Anh Đức) và cũng là cấp dưới của mình vừa bị bắt vì tội đánh bạc. "Với tư cách là người quản lý trực tiếp của cậu Vinh, em xin chịu trách nhiệm mong muốn được làm báo cáo giải trình và kiểm điểm trước tỉnh uỷ nhưng trước hết là với bí thư", Khắc nói.

Ở diễn biến khác, ông Sách (NSND Trung Anh) chỉ đạo Viện Kiểm sát cần tiếp tục xác minh về vụ đánh bạc quy mô lớn, ai sai đến đâu xử lý đến đó. Đồng thời ông thông báo tỉnh đã bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính mới. Liệu sau khi nhận trách nhiệm với Bí thư Sơn xong, Khắc sẽ có cơ may tranh đấu tiếp không hay vị trí này sẽ thuộc về Triển? Chấn sẽ giải thích thế nào với Thu? Diễn biến chi tiết Lằn ranh tập 25 lên sóng lúc 20h tối nay trên VTV1.