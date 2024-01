Tối 24/1, Lễ trao giải Làn sóng xanh 2023 với chủ đề We are the future diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Thảm đỏ quy tụ hàng trăm nghệ sĩ chủ yếu thuộc lĩnh vực âm nhạc và một số lĩnh vực khác.

Thế hệ Z bùng nổ

Năm nay, Phương Mỹ Chi và Văn Mai Hương cùng dẫn đầu với 5 đề cử cá nhân. Kết quả, Phương Mỹ Chi chỉ đoạt Gương mặt mới xuất sắc và 1 cúp chung với nhóm DTAP cho hạng mục Nhà sản xuất âm nhạc của năm.

Văn Mai Hương đại thắng khi giành loạt cúp Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Nữ ca sĩ của năm và Top 10 ca khúc được yêu thích.

Văn Mai Hương khóc khi nhận giải thưởng

Khoảnh khắc được xướng tên tại hạng mục Ca khúc của năm, Văn Mai Hương khóc nghẹn. Cô ái ngại khi liên tục gặp may mắn trước những đồng nghiệp giỏi giang, xứng đáng.

Đáng lưu ý, ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm, Văn Mai Hương nhận đến 46,3% phiếu của Hội đồng bình chọn trước các đối thủ mạnh như: Hoàng Thùy Linh, tlinh, Phương Mỹ Chi và Hòa Minzy.

Sự kiện cũng ghi nhận lần đầu Wren Evans rơi nước mắt trước công chúng khi thắng hạng mục Album của năm và Ca sĩ đột phá. Ca sĩ sinh năm 2001 áp đảo Anh Tú, Cao Thái Sơn, Võ Hạ Trâm và Bảo Anh với tỷ lệ bình chọn 57,8%.

Lúc nhận cúp, Wren Evans nghẹn ngào cảm ơn bố. "Con cảm ơn bố rất nhiều vì đã ủng hộ con trên chặng đường nghệ thuật. Cảm ơn bố đã yêu thích các bài nhạc của con dù chúng rất nhảm nhí, chỉ mang đến người nghe niềm vui, nụ cười và sự tích cực", anh phát biểu.

Wren Evans khóc khi được vinh danh.

Mùa giải 2023, nghệ sĩ thế hệ Z bùng nổ. Ca sĩ Tăng Duy Tân thắng 2 hạng mục Bài hát hiện tượng, Nam ca sĩ của năm và có đến 2 bài trong Top 10 ca khúc được yêu thích.

Bản hit Nếu lúc đó mang về tlinh Top 10 ca khúc được yêu thích và giải Hòa âm phối khí cho nhà sản xuất âm nhạc trẻ 2pillz. Bên cạnh các cúp chung từ sản phẩm Mưa tháng Sáu, Grey D cũng giành giải Ca khúc được yêu thích trên radio với bài Đưa em về nhà.

Nhóm nhà sản xuất trẻ DTAP được vinh danh tại hạng mục Nhà sản xuất âm nhạc của năm. Hai hạng mục Nam/nữ ca sĩ được yêu thích nhất lần lượt thuộc về HIEUTHUHAI và Hòa Minzy. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh thắng hạng mục MV của năm với Bo xì bo.

Ngoài ra, BTC Giải thưởng âm nhạc Làn sóng xanh 2023 trao cúp Thành tựu cho ca sĩ Mỹ Linh đã công bố trước đó và Giải thưởng đặc biệt cho ca sĩ Hà Anh Tuấn với live concert Chân trời rực rỡ.

Giải đặc biệt được trao dựa vào các yếu tố, khuynh hướng, dự án… âm nhạc phát sinh nhất thời trong năm, chỉ được công bố vào phút chót. Trước đó, Mỹ Tâm từng được vinh danh Biểu tượng của năm hồi mùa giải 2022.

'Nốt nhạc bay lên', tình nghệ sĩ ở lại

Ngoài yếu tố giải thưởng, Lễ trao giải Làn sóng xanh 2023 còn gây ấn tượng bởi quy mô, âm nhạc và tình nghệ sĩ các thế hệ.

Thảm đỏ sự kiện có sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực khác nhau như: Mỹ Linh, Đại Nghĩa, Đen Vâu, Kiều Minh Tuấn, Hoàng Thùy Linh, Diệu Nhi, Hòa Minzy, Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Tăng Duy Tân... thu hút hàng nghìn khán giả.

Phần âm nhạc được dàn dựng như đại nhạc hội với nhiều điểm nhấn. Ca sĩ Thu Phương cắt váy khi hát mashup 2 ca khúc về nỗi lòng người nghệ sĩ Dưới ánh đèn sân khấu - Đại minh tinh.

Các nghệ sĩ đến lễ trao giải dù không được đề cử hoặc không chắc chắn giành chiến thắng.

Ca sĩ Anh Tú và Thành Đạt hòa giọng bài Ngày mai người ta lấy chồng. Màn trình diễn khơi cảm xúc trong khán giả khi tôn vinh Thành Đạt - từ ca sĩ thể hiện bản gốc bỗng bị quên lãng khi phần trình diễn của mascot Voi Bản Đôn tại chương trình Ca sĩ mặt nạ (The Masked Singer) 2023 lan tỏa mạnh mẽ.

Lần đầu tiên bộ ba Văn Mai Hương, Grey D và Trung Quân hát live Mưa tháng Sáu; cặp đôi Tăng Duy Tân - Hòa Minzy cùng nhau biểu diễn bài Bật tình yêu lên. Tăng Duy Tân cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về khả năng trình diễn và hát live so với tiết mục đáng quên ở Lễ trao giải năm 2022.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh dù không được đề cử vẫn đến biểu diễn tiết mục mashup loạt ca khúc hit mạng xã hội TikTok như Từng quen, Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau, id 072019...

Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm ôm động viên Văn Mai Hương đang xúc động mạnh.

Bên cạnh đó, sự kiện trao giải thưởng lâu đời còn tôn vinh tình nghệ sĩ, sự gắn kết giữa các thế hệ. Những tên tuổi gạo cội như Mỹ Linh, Thu Phương, Lam Trường, Cẩm Ly... luôn đồng hành, ủng hộ dàn nghệ sĩ thế hệ Z.

Lúc thắng giải, nhóm nhà sản xuất trẻ DTAP nghẹn ngào khi người trao cúp là nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong - thầy từng dìu dắt 3 chàng trai, đến nỗi tên nhóm "DTAP" ngoài "Double Tap" còn có nghĩa "Đệ tử anh Phong".

Sự việc ca sĩ Lệ Quyên lố khi 'phá' kịch bản, cướp lời MC được cho là vì cô quá hào hứng, vui lây cho đàn em Văn Mai Hương qua câu nói: "Bây giờ Quyên đọc ngay nè, cô em gái của tôi ơi...".

Các nghệ sĩ thắng giải đều nhận cái ôm chúc mừng từ chính 'đối thủ' - đề cử cùng hạng mục. Tất cả tiết mục âm nhạc trong Lễ trao giải Làn sóng xanh 2023 đều được dàn nghệ sĩ tham dự đứng lên nhún nhảy, cổ vũ nồng nhiệt.

tlinh cổ vũ cho Wren Evans 'sung' đến nỗi rơi tóc giả