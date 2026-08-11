Ngày 11/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Quy Nhơn Nam và các đơn vị liên quan bắt giữ Nguyễn Đình Hoàng Anh (còn gọi là Tèo, SN 1991, trú tỉnh Đắk Lắk), Phan Thanh Hà (còn gọi là Tý Hà, SN 1993, trú TP Đà Nẵng) và Vũ Quốc Thảo (còn gọi là Thảo Ma, SN 1988, trú tỉnh Đồng Nai).

Lần lượt các đối tượng Nguyễn Hoàng Anh, Phan Thanh Hà và Vũ Quốc Thảo. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo cơ quan công an, đây là nhóm đối tượng đã có tiền án, hoạt động chuyên nghiệp, thường xuyên di chuyển qua các địa bàn Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng để trộm cắp xe mô tô.

Khi phát hiện xe không có người trông giữ, các đối tượng nhanh chóng tiếp cận, sử dụng vam phá khóa để trộm xe. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm này thuê ô tô biển kiểm soát 47A-429.57 rồi sử dụng biển số giả 43A-625.68 làm phương tiện di chuyển.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Gia Lai lần theo hoạt động của nhóm đối tượng và phối hợp các lực lượng tổ chức bắt giữ.

Sau khi thuê xe ô tô BKS: 47A-429.57, các đối tượng thay biển số giả 43A-625.68 làm phương tiện di chuyển. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận ngoài 2 vụ trộm xe mô tô tại phường Quy Nhơn Nam vào rạng sáng 1/8, nhóm này còn thực hiện nhiều vụ trộm khác.

Cụ thể, rạng sáng 17/7, nhóm trộm 2 xe mô tô tại Trung tâm Y tế xã Ba Tơ (Quảng Ngãi). Ngày 27/7, các đối tượng trộm 2 xe Honda Future tại khu vực Hội An (TP Đà Nẵng). Đến ngày 3/8, nhóm tiếp tục trộm 1 xe Honda SH màu đỏ tại xã Ea Hiao (Đắk Lắk). Ngoài ra, các đối tượng còn đưa 19 xe mô tô khác đi tiêu thụ, hiện chưa xác định được đầy đủ thông tin người bị hại và đặc điểm phương tiện.

Sau khi trộm xe, Nguyễn Đình Hoàng Anh cùng đồng bọn đưa phương tiện đến Bến xe Quảng Ngãi, gửi theo xe khách vào Lộc Ninh (Đồng Nai) rồi tìm cách đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Xe mô tô do các đối tượng trộm cắp. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Cơ quan công an cũng xác định, từ tháng 5/2026 đến ngày 28/6/2026, Nguyễn Đình Hoàng Anh thuê thêm 2 ô tô mang biển kiểm soát 47B-312.69 và 47A-89.313 để phục vụ hoạt động phạm tội.

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.