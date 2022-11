Hai người gây ra nhiều vụ cướp giật, trộm xe máy liên tỉnh

Ngày 4/11, Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thông tin, Thạch và Khoa (31-33 tuổi, đều quê Ninh Thuận) bị điều tra về hành vi Cướp giật và Trộm cắp tài sản.

Hai người gây ra nhiều vụ trộm xe máy khi bị khống chế. Ảnh: C.A.

Hôm qua, hai người này bị Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an TP Cam Ranh phát hiện, vây bắt sau khi gây ra nhiều vụ cướp giật, trộm cắp.

Theo điều tra, hồi đầu tháng 10, Khoa chạy chiếc xe máy vừa trộm được chở Thạch đi tìm con mồi, tới đường Yết Kiêu ở Ninh Thuận, liền giật sợi dây chuyền của người đi đường. Nhiều ngày sau, cả hai tiếp tục giật trang sức của hai phụ nữ khác, cùng một số vụ khác bằng hình thức tương tự.

Gần nhất, ngày 3/10, chúng trộm xe máy của người dân đậu trên đường 21/8, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Cảnh sát vào cuộc truy xét, bắt được cả hai sau nhiều giờ gây án.

Bước đầu, Thạch và Khoa khai thường theo dõi những phụ nữ đeo trang sức để thực hiện hành vi. Cả hai gây ra 3 vụ cướp giật ở TP Cam Ranh, 4 vụ ở Ninh Thuận. Chúng còn dùng xe máy trộm được làm phương tiện đi cướp; phạm vi hoạt động ở các tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa.