Công an TPHCM hôm nay cho biết, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp cùng Công an quận 12, Gò Vấp và công an các địa phương vừa triệt phá băng chuyên trộm xe máy.

6 nghi phạm bị tạm giữ gồm: Trần Quốc Kỳ (47 tuổi); Trần Việt Trung (37 tuổi), cùng ngụ tỉnh Hà Tĩnh; Tô Hữu Đường (34 tuổi, ngụ Bình Dương); Nguyễn Viết Việt (29 tuổi); Lê Hữu Điệp (37 tuổi) và Nguyễn Vĩnh Long (36 tuổi), cùng ngụ Nghệ An.

5 trong 6 đối tượng trong băng nhóm trộm chuyên nghiệp. Ảnh: CACC

Trong đó, Trần Quốc Kỳ có 1 tiền án bị xử 19 năm tù giam với 6 tội danh gồm: Cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng còn lại đều có từ 2-3 tiền án về trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc.

Qua điều tra, 6 đối tượng này khai đã thực hiện 14 vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn các quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, huyện Nhà Bè và TP Thủ Đức.

Đối tượng Nguyễn Vĩnh Long. Ảnh: CACC

Tang vật của vụ việc. Ảnh: CACC

Đặc biệt, nhóm tội phạm này hoạt động khép kín từ khâu trộm cắp đến tiêu thụ; các đối tượng có sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng.

Sau khi trộm được xe máy, chúng liên hệ với đối tượng tiêu thụ để hẹn địa điểm giao, nhận xe. Sau khi giao dịch mua bán xong các đối tượng tiêu thụ chạy thẳng xe về địa bàn tỉnh Long An, Tây Ninh để bán sang Campuchia.