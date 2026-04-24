Ngày 24/4, TAND TP Hà Nội đưa vụ án đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người bị thương ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) bị xét xử về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Phiên tòa từng 2 lần được mở nhưng đều phải hoãn vì các lý do khác nhau. Lần này, tòa tiếp tục tạm hoãn để các đại diện của bị hại có thể cung cấp thêm tài liệu, hồ sơ liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) để uống bia.

Hùng gọi 1 lon bia và 1 bao thuốc lá nhưng sau đó không chịu thanh toán tiền. Bức xúc trước thái độ của Hùng, một người khách (không xác định được nhân thân) đi đến bảo “Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?” rồi tát vài cái vào mặt Hùng.

Vị khách còn nói với Hùng: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VA

Đến khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Hùng tiếp tục đến quán cà phê này ngồi uống bia một mình và yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh anh ta lần trước.

Thấy vậy, một người đàn ông tên C. đi đến nói với Hùng: “Chú đi về đi, chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự ở đây”. Trong khi đó, anh Lê Văn Ngọc (khách của quán) gọi Hùng ra ngoài cửa để nói chuyện và đã đánh bị cáo.

Bực tức vì bị đánh, Hùng đi mua xăng rồi quay lại quán. Hùng đổ xăng ra trước cửa quán, châm lửa đốt làm 11 người tử vong (trong đó có anh Ngọc) và 4 người bị thương.

Đám cháy bùng lớn, lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax. Cơ quan điều tra xác định có 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện là tài sản của công ty này bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Hùng đi bộ đến trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng đầu thú.

Tháng 12/2025, vụ án này từng được đưa ra xét xử. Tại tòa, một người đại diện gia đình bị hại cho biết đã viết đơn đề nghị làm rõ về nghi vấn có người bỏ tiền thuê đốt quán. Trong khi đó, đại diện VKS khẳng định chưa nhận được đơn nào như vậy.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, đại diện một gia đình bị hại cho biết: Ngày 11/6/2025, người đàn ông lạ tìm đến nhà bà, kể rằng từng được một người thuê đốt quán với giá 30 triệu đồng nhưng ông từ chối và nói là trả 50 triệu đồng cũng không làm.

Gia đình người bị hại đã quay lại cuộc đối thoại với người đàn ông lạ và nộp đoạn video đó cho HĐXX.

HĐXX cho rằng đây là tình tiết mới cần giám định nên quyết định hoãn tòa, yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Hồi tháng 11/2025, phiên tòa cũng được mở rồi tạm hoãn do vắng nhiều bị hại và bị cáo trong tình trạng “hỏi không trả lời”.