Tại Thủ đô Praha, Cộng hoà Séc, hôm 16/11, Việt Nam cùng với 46 quốc gia đã giới thiệu ẩm thực và các sản phẩm truyền thống tại Hội chợ Từ thiện quốc tế 2025 để gây quỹ cho các hoạt động từ thiện.

Hội chợ quy tụ hơn 40 quốc gia, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đệ nhất Phu nhân Cộng hòa Séc - bà Eva Pavlová, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Eva Decroix.

Lễ khai mạc Hội chợ Từ thiện quốc tế 2025 diễn ra trang trọng với nghi thức cắt băng, mở ra một ngày hội giàu ý nghĩa nhân văn, hướng tới mục tiêu gây quỹ hỗ trợ các tổ chức từ thiện tại Séc - một sự kiện văn hóa, nhân đạo thường niên giàu cảm hứng.

Thủ đô Praha, Cộng hoà Séc.

Hội chợ Từ thiện quốc tế là hoạt động thường niên được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Phu nhân, phu quân ngoại giao các nước tại Cộng hòa Séc nhằm tăng cường tình đoàn kết, kết nối và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, quốc gia; đồng thời qua các hoạt động bán hàng thiện nguyện này để gây quỹ cho các hoạt động từ thiện trên toàn Cộng hòa Séc, đặc biệt hướng tới đối tượng trẻ em.

Tại gian hàng Việt Nam, du khách được trải nghiệm trực tiếp văn hóa, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ Việt Nam, được giới thiệu tận tình bởi các phu nhân, phu quân và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Séc.

Năm nay, gian hàng Việt Nam trưng bày nhiều sản phẩm đặc sắc, gồm đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, đậm đà bản sắc Việt; cà phê Trung Nguyên; món ăn truyền thống như nem cuốn, nem rán, bánh rán; các sản phẩm thực phẩm của TamdaFoods.

Ngoài trưng bày, cộng đồng người Việt tại Séc còn để lại dấu ấn văn hóa sâu sắc trong chương trình nghệ thuật. Các tiết mục múa nón trên nền áo dài, kết hợp hình ảnh cờ Việt Nam và Cộng hòa Séc, cùng phần trình diễn bài hát “Hello Vietnam”, do Hội Phụ nữ Việt Nam tại Séc biểu diễn, đã gây ấn tượng mạnh và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Bên cạnh việc quảng bá sản phẩm, Việt Nam muốn gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, tương thân tương ái với những hoàn cảnh không may mắn không chỉ ở Séc mà còn bất cứ nơi nào trên thế giới.

Gian hàng Việt Nam trưng bày nhiều sản phẩm đặc sắc, đậm đà bản sắc Việt.

Năm nay, Hội chợ Từ thiện quốc tế 2025 có sự tham gia của gần 50 quốc gia, với nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng về mẫu mã và mang những đặc trưng riêng của từng nước. Đây cũng là cơ hội để khách tham quan cùng chung tay hỗ trợ các tổ chức từ thiện của Cộng hòa Séc bằng việc mua các món ăn, sản phẩm từ những gian hàng của các cơ quan ngoại giao.

Bên cạnh việc giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của mỗi nước, khách tham quan đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật và âm nhạc truyền thống đặc sắc đến từ các quốc gia trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Séc Eva Decroix, gửi lời cảm ơn tới các tổ chức, cơ quan đại diện, bạn bè quốc tế đã tham gia sự kiện này. Bà cho rằng, đây là sự gắn kết, chia sẻ yêu thương giữa mọi người để cùng làm nên những việc làm ý nghĩa, mang lại hạnh phúc đến những người có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua chương trình này, Hiệp hội Phu nhân, phu quân ngoại giao cũng mong muốn thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị giữa các quốc gia, lan tỏa các giá trị nhân văn, giao lưu kết nối văn hóa giữa các thành viên và nhân dân trên toàn thế giới. Được thành lập từ năm 1997, thông qua các chương trình như thế này, Hiệp hội đã quyên góp được hơn 3 triệu USD cho các tổ chức từ thiện của Séc và là một trong những hoạt động từ thiện hàng đầu tại quốc gia này.