Sáng 22/4, tại Đền Cô bé Ngai Vàng (thôn Thanh Hà, xã Trung Giã, Hà Nội), lễ hội Bách thiện hiếu vi tiên lần thứ IV khai mạc, thu hút đông đảo đại biểu, nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ sĩ và người dân tham dự. Sự kiện không chỉ là hoạt động văn hóa - tín ngưỡng mang đậm bản sắc dân tộc mà còn lan tỏa những giá trị cốt lõi của đạo hiếu trong đời sống hiện đại.

Phát biểu khai mạc, thầy Huyền Tích - thủ nhang Đền Cô bé Ngai Vàng, Trưởng BTC lễ hội cho biết, lễ hội năm nay mang thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: "Giữ được đạo hiếu là giữ được gốc rễ con người". Tại đây, mỗi người không chỉ tưởng niệm mà còn có cơ hội nói lời cảm ơn, lời xin lỗi tới đấng sinh thành - những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mang giá trị tinh thần to lớn.

"Những lời nhắn nhủ tại lễ hội chạm tới cảm xúc của nhiều người tham dự: hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên cha mẹ bởi còn cha mẹ là còn nơi để trở về. Đạo hiếu không đợi đến khi đủ đầy mà bắt đầu từ những hành động giản dị mỗi ngày", thầy Huyền Tích nhấn mạnh.

Theo thầy Huyền Tích, việc UNESCO ghi danh Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (năm 2016) càng khẳng định vị trí của hệ giá trị này trong đời sống tinh thần người Việt.

"Đạo hiếu không chỉ dừng lại trong phạm vi gia đình mà còn mở rộng thành trách nhiệm với quê hương, đất nước. Chính từ chữ hiếu, cha ông ta đã kết tinh thành chữ 'Trung' - tạo nên sức mạnh đoàn kết dân tộc trong những thời khắc lịch sử quan trọng. Dẫn chứng từ lịch sử và tín ngưỡng dân gian, nhiều hình tượng tiêu biểu đã được nhắc đến như Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi hay các vị Thánh Mẫu trong tín ngưỡng thờ Mẫu - những biểu tượng của tinh thần trung - hiếu gắn với nghĩa lớn dân tộc", thầy Huyền Tích nhấn mạnh.

Vì thế, lễ hội Bách thiện hiếu vi tiên được tổ chức với tinh thần noi theo hiếu hạnh của Đức Thánh Mẫu, tri ân công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà. Không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, lễ hội còn là không gian văn hóa góp phần gìn giữ nếp nhà, đạo làm con và củng cố nền tảng đạo đức xã hội.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của lễ hội là cuộc thi thơ Chữ hiếu của người Việt Nam năm 2026. Cuộc thi diễn ra từ ngày 29/1-24/3/2026, thu hút sự tham gia của đông đảo nhà thơ, văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ trên cả nước.

Các tác phẩm dự thi khai thác đa dạng góc nhìn về chữ hiếu: từ tình cảm gia đình, lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà đến tinh thần hiếu nghĩa gắn với trách nhiệm với cộng đồng và đất nước. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, những giá trị truyền thống được chuyển tải một cách giàu cảm xúc, tạo nên không gian văn hóa nhân văn trong lòng lễ hội.

Tiến sĩ Văn học Bùi Thế Đức - nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Giám khảo khẳng định đã làm việc với tinh thần khách quan, công tâm, lựa chọn tác phẩm dựa trên sự phù hợp chủ đề, giá trị nghệ thuật và khả năng lan tỏa.

Ông nhấn mạnh, điều đáng trân trọng nhất không phải là thứ hạng mà tình cảm chân thành mỗi tác giả gửi gắm trong tác phẩm: "Mỗi bài thơ là một tiếng lòng, một cách thể hiện riêng của chữ hiếu với cha mẹ, với tiền nhân và với non sông đất nước".

Theo ông Đức, trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều biến động, việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống, đặc biệt là đạo hiếu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các nhà xã hội học cho rằng, nỗi đau lớn nhất của một gia đình không phải là nghèo khó mà là sự thiếu vắng đạo hiếu.

Lễ hội Bách thiện hiếu vi tiên vì thế không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là lời nhắc nhở về chuẩn mực đạo đức, góp phần xây dựng một xã hội "tốt đời, đẹp đạo".