Thông qua đợt thi đua cao điểm năm 2026, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) ghi nhận hơn 3.400 lời khen từ hành khách xe buýt nhờ thái độ phục vụ thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn và trả lại tài sản bỏ quên.

Các đơn vị thuộc Tổng công ty sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Trong đợt thi đua cao điểm năm 2026, Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) ghi nhận 3.437 lời khen của hành khách, tăng hơn 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, 1.629 thông tin ghi nhận thái độ phục vụ ân cần, chào hỏi thân thiện và những hành động đẹp. Đặc biệt, có 876 trường hợp nhân viên trả lại tài sản hành khách bỏ quên trên xe.

Một trong những câu chuyện được nhắc đến là phụ xe tuyến 54 đã cõng hành khách bị ngất vào bệnh viện cấp cứu. Trên tuyến BRT01, nhân viên cũng trả lại hành lý có tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 200 triệu đồng cho hành khách.

Không chỉ những hành động đẹp, kỷ luật vận hành cũng có chuyển biến. Dữ liệu giám sát hành trình cho thấy 78/78 tuyến buýt đều được cộng điểm thưởng, với tổng cộng 883 điểm, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Có 61/78 tuyến đạt tỷ lệ điểm từ 100% trở lên, tăng 17 tuyến. 10 tuyến không phát sinh lỗi chấm điểm trong cả đợt thi đua, tăng 9 tuyến so với năm 2025.

Theo Transerco, kết quả trên phản ánh sự chuyển biến trong việc chấp hành kỷ luật chạy xe, dừng đỗ, đón trả khách và các quy định về an toàn giao thông.

Năm 2026, lần đầu 11 đơn vị của Tổng công ty cùng triển khai thi đua với bộ tiêu chí cụ thể. Quý III, doanh thu ước đạt hơn 410 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt khoảng 1.190 tỷ đồng, vượt 0,6% kế hoạch, tăng 5,9%.

Phong trào góp phần nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng thị trường và khai thác hiệu quả nguồn lực.

Các đơn vị tranh tài tai tại Hội thi văn hoá phục vị xe buýt Transerco 2026

Cùng với nâng chất lượng phục vụ, Transerco đang đẩy nhanh chuyển đổi phương tiện sang năng lượng sạch.

Đầu tháng 10, hơn 50 xe buýt điện được đưa vào hoạt động trên các tuyến 22A, 22B, 30 và 50, thay thế xe diesel.

Từ nay đến cuối năm, Transerco dự kiến tiếp tục chuyển đổi hơn 20 tuyến với trên 275 xe buýt điện, hướng tới tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch vượt 51% trong năm 2026.

Song song với đó, Transerco tổ chức Hội thi “Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco năm 2026”, với sự tham gia của lái xe, nhân viên phục vụ và cả nhân viên nghiệp vụ kế hoạch, điều độ.

Hội thi tập trung vào nghiệp vụ, văn hóa ứng xử, an toàn giao thông và xử lý các tình huống thường gặp trên tuyến.

Đầu tháng 10, hơn 50 xe buýt điện được đưa vào hoạt động trên các tuyến 22A, 22B, 30 và 50, thay thế xe diesel.

Ông Nguyễn Thủy, Phó Tổng Giám đốc Transerco, cho biết các nhân viên được lựa chọn vào vòng chung kết không chỉ là những người lao động tiêu biểu mà còn đại diện cho hình ảnh Hanoibus.

Transerco đặt mục tiêu tiếp tục nhân rộng những cách làm hay, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thân thiện, tận tình và trách nhiệm, lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của hành khách làm trọng tâm.

Đợt thi đua kết thúc với 724 giải thưởng được trao cho các tập thể, cá nhân. 77 cá nhân tiêu biểu được lựa chọn trong hơn 3.000 lao động tại các đơn vị xe buýt.

Nhưng phía sau những con số ấy, điều đáng chú ý hơn có lẽ là những hành động nhỏ trên mỗi chuyến xe: một người được giúp đỡ khi gặp sự cố, một món đồ được trả lại, một thái độ phục vụ thân thiện. Đó cũng là những điều trực tiếp tạo nên niềm tin của hành khách đối với xe buýt Thủ đô.

Thế Định