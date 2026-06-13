Một cảnh báo từ lực lượng chức năng tại Timberville (Mỹ) đang khiến cộng đồng tài xế lo lắng khi kẻ gian có thể đặt ốc vít hoặc vật thể lạ vào giá đỡ tay cầm trụ bơm xăng, làm bơm không tự ngắt sau khi giao dịch kết thúc. Hệ quả là nhiên liệu có thể tiếp tục chảy và người đến sau vô tình “đổ ké” bằng tiền của bạn.

Một vật thể lạ giống ốc vít được lực lượng cảnh sát Timberville kiểm tra và phát hiện tại một trụ bơm xăng. Ảnh: Town of Timberville

Theo thông tin đăng tải, thủ đoạn này được cho là xuất hiện trong bối cảnh giá xăng trung bình tại Mỹ ở mức 4,13 USD mỗi gallon (tương đương khoảng 28.745 đồng/lít).

Cảnh sát khuyến cáo tài xế luôn kiểm tra vòi bơm trước và sau khi đổ xăng, chỉ bắt đầu giao dịch khi màn hình hiển thị số tiền “0 USD” và chắc chắn quá trình thanh toán đã hoàn tất trước khi rời đi. Họ cũng chia sẻ hình ảnh một con ốc vít nằm gần nắp che phía sau tay cầm trụ bơm xăng.

Tuy nhiên, mức độ xác thực của “chiêu lừa” này lại gây tranh cãi. Trang kiểm chứng thông tin Snopes từng gọi đây là “trò bịp” hồi tháng 5, cho rằng không có bằng chứng đáng tin cậy nào xác nhận tội phạm sử dụng ốc vít để lừa người tiêu dùng tại cây xăng.

Ở chiều ngược lại, người phát ngôn của Shell khẳng định hãng không ghi nhận sự cố tương tự và cho biết trụ bơm hiện đại có cơ chế tự động ngắt, kết thúc giao dịch sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Dẫu vậy, chính quyền Timberville nói rằng “đã có một sự cố được phát hiện” khi nhân viên trạm xăng tìm thấy vật thể lạ như ốc vít trong quá trình kiểm tra trụ bơm xăng. Điểm đáng chú ý là chưa có báo cáo nào về việc thẻ tín dụng của khách bị dùng để đổ xăng cho xe khác.

Các chuyên gia cho rằng không phải mọi hình ảnh lan truyền trên mạng đều phản ánh hành vi lừa đảo, ốc vít có thể xuất hiện do bảo dưỡng hoặc sửa chữa. Đồng thời họ cũng khuyến cáo các chủ xe giữ thói quen kiểm tra nhanh trụ bơm, theo dõi đồng hồ đo trong suốt quá trình đổ xăng và chỉ rời đi khi hóa đơn đã hoàn tất.

Theo Carscoops

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