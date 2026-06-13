Vào mùa nắng nóng cao điểm như hiện nay, ô tô khi làm việc nhiều giờ liên tục trên đường rất dễ bị nóng máy, quá nhiệt, dẫn đến giảm công suất, hư hại cho động cơ, thậm chí tăng nguy cơ cháy nổ. Nhiều tài xế truyền tai nhau mẹo nhỏ là mở hé nắp capo để khoang động cơ thông thoáng, lấy được nhiều gió hơn, từ đó hạn chế xe bị quá nhiệt khi đi đường.

Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian gần đây ghi nhận nhiều trường hợp ô tô đang đi trên đường bỗng bật nắp capo khiến người lái "mù tạm thời", ngoài ra còn khiến kính xe bị hư hỏng, gây nguy hiểm và tốn kém cho chủ xe.

Vậy, việc mở hé nắp capo là mẹo hữu ích hay "lợi bất cập hại"?

(Nắp capo của một chiếc xe điện bất ngờ bật lên che kín hoàn toàn tầm nhìn khi đang di chuyển với tốc độ xấp xỉ 100 km/h. Nguồn video: Anh Ngo/OFFB)

Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, anh Nguyễn Gia Dương - Giảng viên Trung tâm đào tạo lái xe, trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải cho biết, việc mở hé nắp capo để xe "mát máy" hơn được đông đảo cánh dạy và học lái xe truyền nhau từ nhiều năm nay. Và thực tế, đây là mẹo được đánh giá là khá hiệu quả.

"Khi xe tập lái 'bò' số thấp hàng giờ đồng hồ trên bãi, vòng tua máy cao sẽ khiến khoang động cơ rất nóng, tạo áp lực lên hệ thống làm mát và gây hại cho các bộ phận khác ở phía dưới nắp capo như nhựa, cao su, ắc-quy, điều hoà... Thế nên mọi người thường không sập hẳn nắp capo, thậm chí chèn thêm chai nước ở hai bên, để ra một khoảng nhỏ chừng vài cm giúp khoang máy đỡ bị om hơi nóng", giảng viên lái xe này chia sẻ.

Tuy vậy, theo anh Dương, mẹo trên chỉ sử dụng ở trong sân tập lái, khi xe đi với tốc độ rất thấp, còn đi đường trường là không phù hợp, thậm chí gây nguy hiểm khi chạy tốc độ cao vì gió có thể làm nắp capo bung lên, đập ngược vào kính lái gây hư hại cho xe và mất an toàn cho những người bên trong.

"Không thiếu những trường hợp ô tô di chuyển mà nắp capo chưa đóng chặt đã bật lên và đập vào kính lái. Chủ xe sau đó phải mất đến cả chục triệu để khắc phục. Chưa kể, việc đóng nắp capo không chặt sẽ gây tiếng ồn "lạch cạch" khá khó chịu khi đi đường", anh Nguyễn Gia Dương nói.

Nhiều tài xế cố tình hé nắp capo cho mát máy. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dưới góc độ kỹ thuật, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ ô tô Kiên Phong (Yên Hoà, Hà Nội) cũng cho rằng, việc hé nắp capo có thể giải phóng nhiệt độ khoang máy khi xe đứng im hoặc di chuyển với vận tốc rất thấp, còn khi đi nhanh thì không cần thiết.

"Ô tô là sản phẩm được nghiên cứu rất kỹ về khả năng vận hành, trong đó việc làm mát động cơ chủ yếu là bởi dung dịch (nước làm mát). Còn gió và không khí được thiết kế vào khoang máy qua mặt ca-lăng để phục vụ hệ thống quạt gió và giàn nóng điều hoà. Việc hé thêm một khoảng nhỏ ở nắp capo không giúp gì cho việc làm mát chiếc xe", kỹ sư Kiên phân tích.

Đối với các xe điện, vị chuyên gia này cho rằng, bộ pin dung lượng lớn thường được thiết kế đặt dưới sàn xe, có lớp vỏ bảo vệ và làm mát bằng hệ thống chất lỏng hoặc quạt tản nhiệt riêng biệt, luồng gió từ khe hở nắp capo gần như không tiếp xúc trực tiếp với các chi tiết này.

"Một số xe điện được lắp cốp để đồ ở phía trước. Khi mở hé nắp capo để đi đường, gió mạnh thổi vào cốp này sẽ dội mạnh lên phía trên, càng khiến nắp capo dễ bị mở ngược lại hơn. Thế nên với xe điện, cần đảm bảo nắp capo luôn phải đóng khoá kín khít", kỹ sư Kiên nhấn mạnh.

Để hạn chế nguy cơ xe bị quá nhiệt khi di chuyển trong điều kiện nắng nóng, các chuyên gia khuyến cáo chủ xe cần thường xuyên vệ sinh khoang máy, loại bỏ bụi bẩn, lá cây hoặc vật cản tại khu vực hút gió phía trước xe; đồng thời kiểm tra nước làm mát, dầu động cơ trước những chuyến đi dài.

Khi phải vận hành liên tục dưới thời tiết khắc nghiệt, nên chủ động chia nhỏ hành trình, cho xe nghỉ khoảng 15-20 phút sau mỗi vài giờ di chuyển và thường xuyên theo dõi đồng hồ nhiệt độ động cơ. Nếu phát hiện dấu hiệu quá nhiệt, cần nhanh chóng dừng xe ở vị trí an toàn, tắt máy và chờ động cơ nguội hoàn toàn trước khi kiểm tra.

Trong trường hợp khoang máy xuất hiện khói hoặc hơi nước, có thể mở nắp capo để hỗ trợ tản nhiệt nhưng tuyệt đối không mở két nước khi động cơ còn nóng nhằm tránh nguy cơ bị bỏng. Nếu thiếu nước làm mát, cần bổ sung tạm thời và đưa xe tới cơ sở sửa chữa để kiểm tra, khắc phục sớm.

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