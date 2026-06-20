Theo chia sẻ của chủ xe, sự cố xảy ra khi chiếc Land Rover Defender 110 đang trong hành trình cùng gia đình. May mắn là xe gặp trục trặc ở khu vực gần một trạm xăng và khách sạn, giúp cả gia đình, bao gồm các con nhỏ, có nơi nghỉ ngơi an toàn qua đêm. Sau đó, chủ xe đã liên hệ để điều động chiếc Toyota Fortuner Legender từ Jaipur (bang Rajasthan) đến, qua đó tiếp tục chuyến đi.

Liên quan đến nguyên nhân sự cố, chủ xe cho rằng nhiên liệu là yếu tố đáng nghi ngờ. Người này cáo buộc một số cây xăng tại Ấn Độ có thể đã pha trộn tỷ lệ ethanol vượt quá mức 20% trong xăng tiêu chuẩn, dẫn đến việc chiếc Defender gặp trục trặc. Từ trải nghiệm của mình, chủ xe cũng cảnh báo những người sử dụng ô tô chạy xăng cần thận trọng khi đổ nhiên liệu E20 và khuyến nghị nên ưu tiên các loại xăng cao cấp có tỷ lệ ethanol thấp hơn khi có điều kiện.

Chiếc Land Rover Defender 110 gặp sự cố.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Land Rover Defender 110 phiên bản động cơ xăng hiện hành tại Ấn Độ được nhà sản xuất xác nhận hoàn toàn tương thích với tiêu chuẩn nhiên liệu E20. Mẫu SUV này sử dụng động cơ tăng áp 2.0L và được phát triển để vận hành ổn định với nhiên liệu chứa tối đa 20% ethanol theo quy định mới nhất của Chính phủ Ấn Độ. Điều đó đồng nghĩa, trong điều kiện tiêu chuẩn, việc sử dụng xăng E20 không được xem là nguyên nhân gây ra các hỏng hóc nghiêm trọng đối với hệ thống nhiên liệu hay động cơ.

Đến nay, Land Rover Ấn Độ vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố của chiếc xe nói trên. Đồng thời, cũng chưa có bằng chứng cho thấy nhiên liệu chứa hàm lượng ethanol vượt ngưỡng cho phép là tác nhân trực tiếp gây hỏng hóc. Nguyên nhân chính xác chỉ có thể được xác định sau khi xe được kiểm tra và đánh giá chi tiết bởi đội ngũ kỹ thuật của hãng.

Trên thực tế, việc sử dụng nhiên liệu có tỷ lệ ethanol vượt quá mức thiết kế có thể gây ảnh hưởng đến độ bền của hệ thống nhiên liệu trong thời gian dài. Nồng độ ethanol cao có khả năng tác động đến bơm nhiên liệu, kim phun, các gioăng cao su, đường ống dẫn và nhiều chi tiết khác, đặc biệt trên những mẫu xe đời cũ không được thiết kế để tương thích với nhiên liệu pha ethanol.

Ngoài ra, ethanol có đặc tính hấp thụ độ ẩm cao hơn xăng thông thường. Nếu tỷ lệ ethanol vượt mức cho phép, nguy cơ xuất hiện hiện tượng ăn mòn hoặc làm nhiễm bẩn nhiên liệu có thể gia tăng trong một số điều kiện vận hành nhất định.

Dù vậy, các mẫu xe hiện đại đáp ứng chuẩn E20, trong đó có Land Rover Defender 110, đều được trang bị hệ thống nhiên liệu và phần mềm điều khiển động cơ đã được hiệu chỉnh để làm việc an toàn với nhiên liệu chứa tới 20% ethanol. Chỉ khi hàm lượng ethanol vượt quá ngưỡng này, nguy cơ phát sinh các vấn đề kỹ thuật mới có thể xảy ra.

Theo Cartoq

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