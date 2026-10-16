Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố chủ cơ sở thu mua khoảng 750kg thịt lợn biến màu, bốc mùi để chế biến thịt sấy, lạp sườn. Mẫu thịt nguyên liệu dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 16/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Văn Đoàn (43 tuổi) và Bùi Thị Hiền (50 tuổi) cùng trú tại xã Vĩnh Hưng, về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo cơ quan điều tra, trong tháng 7, Đoàn thu mua khoảng 750kg thịt lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi từ Hiền để chế biến thành thịt lợn sấy, lạp sườn.

Trước đó, ngày 28/7, từ phản ánh của người dân, Công an xã Vĩnh Hưng kiểm tra hộ kinh doanh của Chu Văn Đoàn tại thôn Đại Đồng, đây là cơ sở chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm thịt sấy, lạp sườn.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở của Đoàn không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ tự công bố sản phẩm thuộc diện phải thực hiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của một số hàng hóa. Nhiều sản phẩm không có tem, nhãn theo quy định.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 225kg thịt lợn sấy, 165kg thịt nguyên liệu cùng nhiều sản phẩm thịt trâu sấy, thịt gà sấy, lạp sườn và các đồ vật, tài liệu liên quan. Tổng giá trị tài sản được định giá hơn 96,2 triệu đồng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu thịt nguyên liệu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Mẫu bột nghi là phụ gia thực phẩm thu giữ tại cơ sở cũng chứa một số chất màu không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng.