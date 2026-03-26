Sonny Side (đến từ Mỹ) là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng, hiện sở hữu kênh YouTube có hơn 11,9 triệu lượt theo dõi. Anh đam mê khám phá văn hóa và ẩm thực trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, Sonny đã thưởng thức nhiều đặc sản địa phương và không ngại nếm thử các món ăn từ bình dân cho đến cao cấp.

Anh thậm chí còn thử cả những món độc lạ, “kén” người ăn như thịt chuột “khổng lồ”, sâu tre…

Sonny tới huyện Lâm Hà cũ, tỉnh Lâm Đồng để tìm hiểu về nghề trồng dâu, nuôi tằm nổi tiếng của địa phương

Gần đây, Sonny cùng Vân – một nhà sáng tạo nội dung người Việt ở Hà Nội, có chuyến đi tới xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà cũ) để tham quan trang trại và tìm hiểu về nghề nuôi tằm của người bản địa.

Tại đây, họ cũng được trải nghiệm hai món ăn từ sâu tằm. Đó là sâu tằm chiên giòn và sâu tằm luộc.

Mặc dù thấy món ăn có hình thức hấp dẫn nhưng hai vị khách thừa nhận vẫn có chút dè chừng, lo ngại khi nếm thử sâu tằm.

“Kết cấu của sâu tằm khá kỳ lạ. Đây cũng là phần khó làm quen nhất. Cảm giác khi cắn, mọi thứ bên trong con tằm phun trào hết ra”, Sonny miêu tả.

Sau bữa ăn dân dã, Sonny và Vân tiếp tục di chuyển đến một nhà hàng địa phương ở để thưởng thức hai món ngon khác là nhộng tằm xào lá chanh và gỏi nhộng tằm.

Thực chất, sâu tằm và nhộng tằm là hai giai đoạn phát triển khác nhau trong vòng đời của tằm. Trong đó, sâu tằm là giai đoạn ấu trùng, hình dáng giống sâu, có màu trắng ngà và thức ăn là lá dâu.

Còn nhộng tằm là giai đoạn sau khi tằm đã nhả tơ, nằm trong kén, hình bầu dục, màu vàng nâu. Người dân thường sử dụng nhộng tằm làm nguyên liệu chế biến món ăn và xem như loại thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Tuy nhiên, vì vẻ ngoài lạ lẫm, trông giống như một số loại ấu trùng/côn trùng khác nên sâu tằm và nhộng tằm vẫn được xem là nguyên liệu “kén” người ăn, không phải ai cũng dám thử, nhất là khách nước ngoài.

Trước khi chế biến, nhộng tằm được chần sơ qua nước sôi, để ráo rồi chiên ngập dầu đến khi vàng giòn, sau đó dùng làm nhiều món khác nhau.

Với món gỏi, nhộng chiên được trộn cùng mướp đắng, hoa chuối, rau muống bào, hành tây, cà rốt, xoài xanh và các loại rau thơm. Cuối cùng, rưới nước mắm tỏi ớt chua cay mặn ngọt, trộn đều, rồi cho nhộng vào đảo nhẹ và bày ra đĩa.

Sonny cho biết anh có cảm xúc lẫn lộn khi thưởng thức món gỏi. Dù rất thích các món gỏi ở Việt Nam, đặc biệt là gỏi xoài, nhưng đây là lần đầu anh thấy gỏi kết hợp với nhộng tằm chiên giòn.

“Khi cắn, tôi có cảm giác như một ‘quả bóng hương vị’ bùng nổ trong miệng. Nhộng tằm có vị rất đặc trưng nhưng khó nổi bật giữa các nguyên liệu”, anh nói.

Trong khi đó, Vân nhận xét nhộng tằm có mùi thơm lạ, hơi nồng nhưng thoang thoảng hương hoa; càng nhai càng rõ vị, với lớp vỏ giòn dai, bên trong mềm mịn, béo ngậy.

Với món nhộng tằm rang lá chanh, Sonny ấn tượng với phần thịt ba chỉ được chế biến cùng béo ngậy - nguyên liệu yêu thích của anh. Thịt được đảo cho ra mỡ, thêm hành khô phi thơm rồi cho nhộng tằm vào đảo đều, nêm gia vị và rắc lá chanh thái nhỏ khi món gần chín.

Vân cho biết nhộng tằm khi ăn có cảm giác “nổ tanh tách” trong miệng, kết cấu thú vị. Trong khi đó, Sonny nhận xét món nhộng tằm xào có vị béo như kem, nhưng sần sùi hơn so với món gỏi.

YouTuber người Mỹ cho hay từng ăn nhộng tằm ở Hàn Quốc, song đánh giá cách chế biến ở Việt Nam đa dạng và dễ ăn hơn. “Càng ăn, tôi càng hiểu vì sao mọi người ở đây yêu thích và sáng tạo nhiều món từ nguyên liệu này”, anh nói.

