Ngày 4/9, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen gửi Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Giám đốc Công an TP Hà Nội và Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Theo nội dung thư, thời gian qua, các đơn vị trên đã phối hợp đấu tranh, triệt phá 3 đường dây tội phạm do Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng), Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và Vũ Hoàng Hải (tức Hải Sapa TV) điều hành.

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Bị can Bùi Xuân Huấn bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Các đường dây này đã lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và phát hành trái phép hóa đơn.

Cơ quan công an đã bắt, khởi tố 17 người, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Kết quả đấu tranh, xử lý các đối tượng được lãnh đạo các cấp và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, sáng tạo và khả năng hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an với công an địa phương. Kết quả đấu tranh phá án đã góp phần củng cố xã hội trật tự kỷ cương, răn đe, phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực đối với giới trẻ...

Ông ghi nhận, biểu dương thành tích, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Diễn biến các vụ việc liên quan đến 3 "giang hồ mạng"

Đối với vụ liên quan Bùi Xuân Huấn (41 tuổi), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Huấn bị khởi tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này bị cáo buộc kinh doanh nước hoa qua mạng nhưng để ngoài sổ sách doanh thu tạm tính hơn 300 tỷ đồng.

Đến ngày 3/9, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin, qua mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện đối tượng Bùi Xuân Huấn lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo những nội dung thể hiện bản thân có thông tin biết trước kết quả xổ số trong ngày.

Nhiều cá nhân tin vào các thông tin này nên đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Huấn để được cho thông tin về số lô, số đề có khả năng trúng. Tuy nhiên, khi tham gia đánh các số lô, số đề này không trúng, họ đòi lại tiền thì đối tượng không trả và chiếm đoạt.

Trên cơ sở nội dung đơn tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.

Đối với vụ án liên quan Lê Văn Phú, vợ chồng Phú bị cáo buộc sử dụng 10 tài khoản cá nhân nhận hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng nhưng không hạch toán đầy đủ, đồng thời lập hóa đơn khống để che giấu doanh thu và giảm nghĩa vụ thuế.

Về sản phẩm Loramen do Phú và đồng phạm sản xuất, buôn bán, cơ quan công an xác định sản phẩm này chỉ hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa và vi khuẩn nhưng được quảng cáo có tác dụng tăng cường sinh lý. Doanh thu bán lẻ sản phẩm bước đầu được xác định hơn 11,6 tỷ đồng.

Đến nay, vụ án liên quan Phú Lê đã có hơn 10 người bị khởi tố, với 4 nhóm tội danh gồm: Vi phạm quy định về kế toán; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; Lừa dối khách hàng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thiệt hại về thuế bước đầu được xác định hơn 6,4 tỷ đồng. Nguyễn Thị Nhuần cũng bị khởi tố do liên hệ các đối tượng nhằm môi giới “chạy án”.

Đối với vụ liên quan Vũ Hoàng Hải, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 3 bị can.

Vũ Hoàng Hải (40 tuổi) bị điều tra về tội Lừa dối khách hàng. Bùi Thị Kim Tuyên (vợ Hải) và Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hải bị cáo buộc dùng ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo thịt trâu sấy làm từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ thành “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”, gắn logo Hải “Sapa TV” để tiêu thụ.

Trong giai đoạn 2022-2025, vợ Hải mua sản phẩm từ Công ty Hoàng Nam với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng.

Hải Sapa TV bị khởi tố
Hải Sapa TV bị khởi tố
Vũ Hoàng Hải, tên thường gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về hành vi lừa dối khách hàng liên quan sản phẩm thịt trâu sấy.