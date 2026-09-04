Diễn biến các vụ việc liên quan đến 3 "giang hồ mạng"

Đối với vụ liên quan Bùi Xuân Huấn (41 tuổi), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Huấn bị khởi tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này bị cáo buộc kinh doanh nước hoa qua mạng nhưng để ngoài sổ sách doanh thu tạm tính hơn 300 tỷ đồng.

Đến ngày 3/9, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin, qua mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện đối tượng Bùi Xuân Huấn lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo những nội dung thể hiện bản thân có thông tin biết trước kết quả xổ số trong ngày.

Nhiều cá nhân tin vào các thông tin này nên đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Huấn để được cho thông tin về số lô, số đề có khả năng trúng. Tuy nhiên, khi tham gia đánh các số lô, số đề này không trúng, họ đòi lại tiền thì đối tượng không trả và chiếm đoạt.

Trên cơ sở nội dung đơn tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.

Đối với vụ án liên quan Lê Văn Phú, vợ chồng Phú bị cáo buộc sử dụng 10 tài khoản cá nhân nhận hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng nhưng không hạch toán đầy đủ, đồng thời lập hóa đơn khống để che giấu doanh thu và giảm nghĩa vụ thuế.

Về sản phẩm Loramen do Phú và đồng phạm sản xuất, buôn bán, cơ quan công an xác định sản phẩm này chỉ hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa và vi khuẩn nhưng được quảng cáo có tác dụng tăng cường sinh lý. Doanh thu bán lẻ sản phẩm bước đầu được xác định hơn 11,6 tỷ đồng.

Đến nay, vụ án liên quan Phú Lê đã có hơn 10 người bị khởi tố, với 4 nhóm tội danh gồm: Vi phạm quy định về kế toán; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; Lừa dối khách hàng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thiệt hại về thuế bước đầu được xác định hơn 6,4 tỷ đồng. Nguyễn Thị Nhuần cũng bị khởi tố do liên hệ các đối tượng nhằm môi giới “chạy án”.

Đối với vụ liên quan Vũ Hoàng Hải, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 3 bị can.

Vũ Hoàng Hải (40 tuổi) bị điều tra về tội Lừa dối khách hàng. Bùi Thị Kim Tuyên (vợ Hải) và Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hải bị cáo buộc dùng ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo thịt trâu sấy làm từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ thành “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”, gắn logo Hải “Sapa TV” để tiêu thụ.

Trong giai đoạn 2022-2025, vợ Hải mua sản phẩm từ Công ty Hoàng Nam với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng.