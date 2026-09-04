Ngôi trường khang trang, hiện đại nhất từ trước đến nay

Nhập trường từ ngày 28/8, Lù Thị Liên, dân tộc Nùng ở thôn Ngan Lâm, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai vẫn chưa hết vui mừng khi được về học tại ngôi trường mới khang trang, hiện đại nhất từ trước tới nay.

Cha mẹ mất sớm, 4 chị em Liên phải ở nhờ nhà bác. Trước đây, hai chị em Liên học tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nấm Lư, xã Mường Khương. Khi Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương hoàn thành, em và em trai được chuyển về học tập tại ngôi trường mới.

ô trò nhỏ Lù Thị Liên (thứ 2 từ trái qua) tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học tập để đạt thành tích tốt nhất. Ảnh Trọng Bảo

“Em đang học lớp 9, em trai em học lớp 7. Chúng em rất vinh dự khi được chọn là học sinh của ngôi trường mới. Em khá bất ngờ trước quy mô khang trang và hiện đại của trường”, Liên háo hức chia sẻ.

Cậu trò nhỏ Thào Quang Dương, dân tộc Mông, nhà ở thôn Cô Sỉn cũng không khỏi “choáng ngợp” xen lẫn vui mừng khi được về học tập tại Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương.

Dương là con út trong gia đình có 3 anh em. Bố mất khi em mới 2 tuổi, mẹ bỏ nhà đi khi các em còn quá nhỏ. Hiện, 3 anh em Dương tự bảo ban, nuôi nhau.

“Khi biết em được nhận vào Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương học tập, 2 anh trai của em mới yên tâm đi làm công nhân tại Hà Nội. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô, gia đình đã tạo điều kiện để em được tới lớp, tới trường. Em rất hồi hộp chờ đến ngày khai giảng năm học mới”, Dương bẽn lẽn.

Thào Quang Dương nhận được sự động viên của các thầy cô khi về học tập tại ngôi trường mới. Trọng Bảo

Không chỉ các cô cậu học trò háo hức, hồi hộp chờ đón ngày khai giảng trong ngôi trường mới, các thầy cô giáo cũng đang chờ đợi sự kiện quan trọng này của nhà trường.

Cô giáo Hoàng Thị Miên, dân tộc Mường, quê ở Phú Thọ lên dạy học ở huyện Mường Khương (cũ) đã được hơn 15 năm.

Tốt nghiệp khoa Sư phạm Tiểu học thuộc Trường ĐH Hùng Vương, cô giáo Miên tình nguyện lên vùng cao công tác.

Cô đã từng công tác tại nhiều trường ở những xã khó khăn như: La Pan Tẩn, Nấm Lư…

Trong đợt sắp xếp và bố trí nhân lực ngành giáo dục đợt này, cô Miên được điều động về giảng dạy tại trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương. Với cô, đây vừa là vinh dự cũng là trách nhiệm của người giáo viên với các em nhỏ vùng cao.

Quyết tâm cao trong năm học mới

Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương là một trong bốn trường biên giới của tỉnh Lào Cai được khởi công xây dựng vào tháng 11/2025. Với quy mô 28 phòng học, phục vụ việc giảng dạy cho 980 học sinh là con em đồng bào DTTS như: Mông, Dao, Tày, Giáy, Tu Dí…, tổng kinh phí đầu tư xây dựng lên đến 257 tỷ đồng.

Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh: Trọng Bảo

Cô giáo Mông Thị Duyên - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú TH và THCS Mường Khương cho biết: "Đã công tác nhiều năm trong ngành giáo dục ở vùng cao, bây giờ được dạy và học trong ngôi trường có quy mô bề thế, hiện đại như thế này, cả thầy và trò nhà trường đều rất vui mừng và biết ơn sự quan tâm của Đảng, Chính phủ với sự nghiệp giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS".

Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường xác định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để nâng cao chất lượng dạy và học cũng như chăm lo cho các em học sinh.

Cô giáo Miên nguyện sẽ tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục trong giai đoạn mới. Ảnh: Trọng Bảo

Tự hào hơn với thầy và trò nhà trường khi lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương được lựa chọn là điểm cầu trung tâm tổ chức Lễ khánh thành các trường nội trú liên cấp và khai giảng năm học mới trên toàn quốc.

Một số hình ảnh trước ngày khai giảng tại trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương:

Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương là một trong bốn trường nội trú biên giới của tỉnh Lào Cai được khánh thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027. Trường được đầu tư xây dựng 257 tỷ đồng với quy mô 28 lớp học. Ảnh: Trọng Bảo

Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương được lựa chọn là điểm cầu trung tâm tổ chức Lễ khánh thành các trường nội trú liên cấp và khai giảng năm học mới trên toàn quốc. Ảnh: Trọng Bảo

Cờ hoa được trang hoàng tại các phòng học và khuôn viên nhà trường. Ảnh: Trọng Bảo