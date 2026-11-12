Sau khi đóng cửa chi nhánh Vạn Hạnh Mall và tạm ngừng hoạt động một cơ sở khác tại TPHCM, lãnh đạo Citigym cho biết đây là bước tái cấu trúc hệ thống, không đồng nghĩa chuỗi phòng tập dừng hoạt động.

Sau làn sóng đóng cửa nhiều chi nhánh của California Fitness & Yoga, chuỗi phòng tập Citigym cũng vừa thông báo ngừng hoạt động CLB Vạn Hạnh Mall (phường Hòa Hưng, TPHCM) từ ngày 10/11, sau 8 năm vận hành.

Cùng thời điểm, Citigym thông báo tạm ngừng hoạt động CLB Lê Văn Việt từ ngày 11/11 đến hết ngày 18/11 để sắp xếp lại công tác vận hành.

Trao đổi với PV VietNamNet chiều 12/11, ông Vũ Bá Khiêm, Phó Tổng giám đốc phụ trách quản trị hệ thống Citigym, xác nhận các thông tin trên. Ông nhấn mạnh việc đóng cửa một chi nhánh và tạm ngừng hoạt động một cơ sở khác là bước điều chỉnh, tái cấu trúc kinh doanh, không phải dấu hiệu cho thấy chuỗi dừng hoạt động.

Citigym thông báo đóng cửa chi nhánh Vạn Hạnh Mall sau 8 năm vận hành. Ảnh: Citigym

Ông cũng thông tin, thời gian tới Citigym sẽ tập trung nguồn lực cho các cơ sở còn lại, đồng thời tiếp tục rà soát quy mô và chi phí vận hành của hệ thống.

Trong kế hoạch, doanh nghiệp tập trung nguồn lực ở các cơ sở sử dụng mặt bằng của chủ đầu tư là Nova Services thuộc NovaGroup, nhằm giảm áp lực chi phí mặt bằng và hoạt động hiệu quả hơn.

Thị trường fitness đang có nhiều biến động

Đối với việc đóng cửa vĩnh viễn chi nhánh Vạn Hạnh Mall, trong thông báo gửi đến các hội viên, Citigym bày tỏ việc đưa ra quyết định này không phải là điều dễ dàng. Chuỗi cũng đã cân nhắc nhiều phương án, nỗ lực tìm kiếm giải pháp để tiếp tục duy trì hoạt động CLB.

Tuy nhiên, trước những khó khăn và điều kiện vận hành thực tế, Citigym buộc phải đưa ra lựa chọn đóng cửa phòng tập này như một bước điều chỉnh cần thiết cho chặng đường tiếp theo.

Theo chuỗi phòng tập này, trong bối cảnh thị trường fitness có nhiều biến động và hoạt động vận hành đang đối mặt nhiều thách thức, hệ thống đã tiến hành rà soát, đánh giá và điều chỉnh định hướng hoạt động nhằm tối ưu nguồn lực, tinh gọn chi phí và tập trung nâng cao hiệu quả vận hành tại các CLB còn lại.

Cùng với việc dừng hoạt động tại Vạn Hạnh Mall, Citigym thông tin tới hội viên rằng các gói tập đăng ký tại CLB Vạn Hạnh Mall, gồm Off-Peak, Express, Classic, Bronze và Silver, được tự động chuyển sang cơ sở Thành Thái, cách khoảng 2km. Hội viên muốn tập ở một cơ sở khác trong hệ thống được hỗ trợ đổi địa điểm một lần miễn phí.

Hãng phòng tập này còn cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với nhân viên bị ảnh hưởng, đồng thời tập trung nguồn lực để duy trì, cải thiện hoạt động các CLB còn lại.

Cùng với động thái đóng cửa phòng tập, Citigym cũng thông báo tạm ngưng toàn bộ các lớp GroupX tại hệ thống từ ngày 9/11 đến hết ngày 15/11, đồng thời điều chỉnh và cắt giảm số lượng lớp yoga tại một số CLB.

"Việc điều chỉnh này xuất phát từ những khó khăn trong công tác sắp xếp nguồn lực và vận hành lớp học trong giai đoạn hiện tại. Citigym đang nỗ lực phối hợp các bộ phận liên quan để khắc phục và đưa hoạt động lớp học trở lại trong thời gian sớm nhất", nội dung thông báo nêu rõ.

Trước đó, giữa tháng 9, Citigym từng thông báo tạm dừng hoạt động hai chi nhánh Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ từ ngày 1/10 để phục vụ kế hoạch di dời, tái cấu trúc và phân bổ lại nguồn lực.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, trên trang mạng xã hội chính thức, chuỗi phòng tập bất ngờ thông báo giữ lại cả hai cơ sở. Theo đó, Vạn Hạnh Mall tiếp tục hoạt động, còn chi nhánh Điện Biên Phủ cũng được mở cửa trở lại sau quá trình rà soát, điều chỉnh.

Trước Citigym, một số chuỗi phòng tập lớn cũng thu hẹp mạng lưới như California Fitness & Yoga, trong khi thương hiệu Elite Fitness đã dừng hoạt động tại Việt Nam sau khi không đạt thỏa thuận gia hạn mặt bằng cuối cùng tại TPHCM.