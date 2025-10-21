California là vùng đất được mệnh danh “trái tim nông nghiệp Hoa Kỳ”, nơi sản xuất nho khô nổi tiếng và lớn nhất của xứ sở cờ hoa, với hơn 1.500 nhà vườn. Với khí hậu ôn hòa, nhiều nắng cùng thổ nhưỡng màu mỡ đặc trưng, bang California, Hoa Kỳ là nơi sở hữu những giống nho khô không hạt nổi tiếng thế giới. Trong đó, nổi bật nhất là Thompson Seedless, Fiesta, Selma Pete, DOVine, Muscat… Những trái nho này được phơi khô tự nhiên dưới ánh nắng vàng và nhiệt độ, độ ẩm lý tưởng của bang California, giữ trọn hương vị tự nhiên, đảm bảo dinh dưỡng, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt của Hoa Kỳ và đặc biệt rất tốt cho sức khỏe.

Hệ thống siêu thị BRGMart vinh dự đưa những sản phẩm nho khô chất lượng cao từ bang California, Hoa Kỳ đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Từ 17/10 - 7/11 tại gần 40 siêu thị của hệ thống BRGMart, “Lễ hội Nho khô California - Vị ngọt từ thiên nhiên” sẽ giới thiệu và quảng bá đến khách hàng những sản phẩm nho khô nhập khẩu trực tiếp, chất lượng cao, an toàn và giàu giá trị dinh dưỡng. Hai sản phẩm nho khô California vàng và đen, có thể sử dụng ăn trực tiếp hoặc chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Chương trình tổ chức dùng thử sản phẩm, trải nghiệm, thưởng thức những hạt nho khô California ngon ngọt cùng khuyến mại bán hàng với mức giá ưu đãi.

“Quý khách hàng của BRGMart sẽ có thêm nhiều lựa chọn sản phẩm nhập khẩu uy tín, tiêu biểu, nguồn gốc rõ ràng và an toàn cho sức khỏe. BRGMart hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin yêu và đồng hành của khách hàng trong hành trình mang đến những sản phẩm chất lượng, góp phần nâng cao giá trị cuộc sống và sức khỏe cộng đồng”, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc hệ thống siêu thị BRGMart chia sẻ tại sự kiện.

